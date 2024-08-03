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iPhone 17 serisinde ön kamera değişiyor! 12 MP kameraya elveda

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
iPhone 17 serisinde ön kamera değişiyor! 12 MP kameraya elveda

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

iPhone 16 henüz tanıtılmamışken, iPhone 17 serisinin özelliklerine dair söylentiler şimdiden ortaya çıkmaya başladı. Yeni raporlara göre, Apple'ın 2025'te tanıtacağı iPhone modelleri, mevcut 12MP ön kamerayı geride bırakacak ve büyük bir yükseltme sunacak.

MacRumors'un haberine göre Apple, uzun süredir iPhone'larda 12MP ön kamera kullanıyor. Son yıllarda Photonic Engine ve Smart HDR gibi yazılımsal iyileştirmelerle kamera kalitesi artırılsa da, donanımsal olarak büyük bir değişiklik yapılmamıştı. Ancak iPhone 17 serisiyle bu durum değişecek.

Analist Jeff Pu'nun iddialarına göre, 2025 iPhone modellerinde 24MP çözünürlükte bir ön kamera kullanılacak. Bu yeni ön kamera, fotoğraflarda daha fazla ayrıntı sunacak ve kırpma durumlarında bile kaliteli sonuçlar elde edilebilecek. 24MP çözünürlük ve altı parçalı lens, görüntü kalitesini artırmak için tasarlandı.

iPhone 17 serisinde ön kamera değişiyor! 12 MP kameraya elveda - 1. Resim

EKRAN VE İŞLEMCİ DETAYLARI

Jeff Pu'nun verdiği bilgilere göre, iPhone 17 serisi dört farklı ekran boyutu ile gelecek: 6.1 inç, 6.3 inç, 6.6 inç ve 6.9 inç. Ayrıca, iPhone 17 serisinin işlemcileri A19 ve A19 Pro olarak ayrılacak. iPhone 17 Slim ve diğer standart modellerde 8GB RAM bulunurken, iPhone 17 Pro modellerinde ise 12GB RAM olacak.

KAMERA KONFİGÜRASYONLARI

Kamera konfigürasyonları da oldukça dikkat çekici. Sadece Pro modellerinde üç adet 48MP kamera bulunacak. Standart iPhone 17 modelinde 48MP ana kamera ve 12MP ikinci bir sensör yer alacak. iPhone 17 Slim'de ise tek bir 48MP ana kamera bulunacak.

Bu yeni özellikler, iPhone 17 serisinin oldukça iddialı bir çıkış yapacağına işaret ediyor. Apple'ın 2025'te sunacağı bu yenilikler, kullanıcı deneyimini önemli ölçüde geliştirmeyi hedefliyor.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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