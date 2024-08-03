Bir değil, iki yeni katlanabilir iPhone modeli geliyor! Tarih verildi...

Apple, 2026 yılında iki katlanabilir cihazı piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Apple'ın üzerinde çalıştığı iki katlanabilir cihazdan biri, açıldığında geleneksel bir iPhone modelinin tasarım ve boyutlarına dönüşen V68 kod adlı telefon. İkinci katlanabilir model ise M5 işlemcili, tamamen açıldığında 20,3 inçlik bir iç ekrana sahip olan iPad/Mac hibriti olacak.

Kapaklı iPhone’un (iPhone Flip olarak adlandırılan) 2026’da, katlanabilir iPad/Mac’in ise bir yıl sonra piyasaya sürüleceği şirkete yakın kaynaklar tarafından bildirilmişti. Ancak Phone Arena'nın haberine göre, her iki katlanabilir cihazın da 2026'da geleceğini söyleniyor. Apple katlanabilir iPad/Mac hibritini 2026'nın ikinci çeyreğinde, katlanabilir iPhone'u ise yıl sonuna doğru piyasaya sürecek.

Apple'ın katlanabilir cihazlara geç geçiş yapmasının nedeni, bu cihazlarda kullanılan ekranların dayanıklılığı konusundaki endişeleri. Apple'ın, katlanabilir ekranlar için Samsung ile bir sözleşme imzaladığı Mayıs ayında bildirilmişti.

Geçen ay ise Apple'a "Dayanıklı Katlanabilir Ekranlara Sahip Elektronik Cihazlar" başlıklı bir patent verildi. Bu patent, daha dayanıklı bir cam panelin oluşturulmasını içeriyor. Panelin köşeleri ve kenarları daha kalın ve ekranın katlandığı bölgeler daha ince olarak tasarlanmış.

Apple'ın, Samsung'a daha fazla zaman kazandırmak amacıyla önce katlanabilir iPad/Mac hibritini üretmeye karar verdiği iddia ediliyor. Bu yılın başlarında, Apple'ın iki farklı iPhone prototipi oluşturduğu söylenmişti. Bunlardan biri Galaxy Z Fold serisine benzer kitap tarzı, diğeri ise Galaxy Z Flip serisine benzer kapaklı bir iPhone idi. Samsung'un Galaxy Z Flip modelleri, yıl bazında en popüler katlanabilir telefonlar oldu ve bu durum, Apple'ın ilk katlanabilir iPhone için kapaklı form faktörünü tercih etme nedenini açıklayabilir.

Kapaklı katlanabilir bir iPhone, yalnızca 2026'da Samsung'un Galaxy Z Flip 8 modeline karşı değil, aynı zamanda Motorola Razr (2026) ve Razr+ (2026) ile de rekabet etmek zorunda kalacak. Çin'den çıkacak diğer rakipler arasında Vivo X Flip ve Xiaomi Mix Flip'in yenilenmiş versiyonları da bulunabilir.