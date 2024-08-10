Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Teknoloji > Apple, iPhone 16'nın satışa çıkması için her şeyi yapıyor! Tam kapasiteye geçildi

Apple, iPhone 16'nın satışa çıkması için her şeyi yapıyor! Tam kapasiteye geçildi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Apple, iPhone 16&#039;nın satışa çıkması için her şeyi yapıyor! Tam kapasiteye geçildi

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Apple'ın telefon parçalarını montajlamak için yıllardır birlikte çalıştığı Foxconn, iPhone 16 serisini belirlenen satış tarihinde çıkarmak için 50,000 yeni işçi aldı. Foxconn'da çalışan montaj işçileri ne kadar kazanıyor?

AppleInsider'in haberine göre, Apple’ın Çin'deki en büyük iPhone üreticisi Foxconn, iPhone 16 için beklenen yüksek talebi karşılayabilmek adına fabrikasına 50.000 yeni işçi aldı. Daha önce de Apple’ın, 100 milyondan fazla iPhone 16 satmayı planladığı için çip siparişlerini artırdığı iddia edilmişti.

Foxconn, Apple’ın en büyük montaj ortağı olarak biliniyor ve Çin’in Zhengzhou şehrindeki üretim tesisi, dünya genelindeki iPhone üretiminin yaklaşık %80’ini gerçekleştiriyor. iPhone üretiminin Ağustos ayında hız kazanması nedeniyle, Foxconn her yıl olduğu gibi bu Temmuz’da da sezonluk işçi alımına başladı. Son raporlara göre, Foxconn, iPhone 16 üretimi için fabrikasına 50.000 yeni işçi alımı gerçekleştirdi.

Apple, iPhone 16'nın satışa çıkması için her şeyi yapıyor! Tam kapasiteye geçildi - 1. Resim

MONTAJCI NE KADAR MAAŞ ALIR?

Foxconn, Temmuz ayının sonunda büyük iş bulma sitelerinde ve sosyal medya platformlarında iş ilanları yayınlayarak saatlik ücreti 25 yuan (3.49 dolar) seviyesine çıkardı. Ayrıca, daha önce 6000 yuan (836 dolar) olan prim teklifini de 7500 yuan (1046 dolar) olarak güncelledi.

Apple, bu yıl Apple Intelligence’ın da katkısıyla iPhone 16 serisine yönelik talebin yüksek olmasını bekliyor. Apple Intelligence yapay zeka özelliklerine erişebilecek olan mevcut modeller iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max olduğundan, bu yıl çok daha fazla kişinin yeni modele geçiş yapması bekleniyor.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Yeni atamalar Resmi Gazete'de yayımlandıTicaret Bakanlığı duyurdu! E-Ticaret için alınan karar ertelendi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Facebook, X, Instagram... Rusya'da bir platforma daha erişim engeli getirildi - TeknolojiRusya'da bir platforma daha erişim engeliBakan Uraloğlu'ndan "yasaklar ülkesi" imajına tepki: Ajandamızda erişimi engeli diye bir şey yok - Teknoloji"Ajandamızda erişimi engeli diye bir şey yok"Dijital Mecralar Komisyonu'nun toplanma tarihi belli oldu! Instagram ve Roblox ne zaman açılacak? TikTok kapatılacak mı? - TeknolojiYasakların ne zaman kalkacağı netleşecek!Ve imzalar atılıyor! Endonezya Bayraktar TB2 alacak - TeknolojiVe imzalar atılıyor!Bu telefonlar sağlığınızı tehlikeye atıyor! Sakın satın almayın - TeknolojiBu telefonlar sağlığınızı tehlikeye atıyor!Samsung Galaxy S25'in en önemli özelliği sızdırıldı! Samsung S25 özellikleri nelerdir? Samsung Galaxy S25 ne zaman çıkacak? - TeknolojiSamsung Galaxy S25'in en önemli özelliği sızdırıldı!
Sonraki Haber Yükleniyor...