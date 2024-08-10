Apple, iPhone 16'nın satışa çıkması için her şeyi yapıyor! Tam kapasiteye geçildi

Apple'ın telefon parçalarını montajlamak için yıllardır birlikte çalıştığı Foxconn, iPhone 16 serisini belirlenen satış tarihinde çıkarmak için 50,000 yeni işçi aldı. Foxconn'da çalışan montaj işçileri ne kadar kazanıyor?

AppleInsider'in haberine göre, Apple’ın Çin'deki en büyük iPhone üreticisi Foxconn, iPhone 16 için beklenen yüksek talebi karşılayabilmek adına fabrikasına 50.000 yeni işçi aldı. Daha önce de Apple’ın, 100 milyondan fazla iPhone 16 satmayı planladığı için çip siparişlerini artırdığı iddia edilmişti.

Foxconn, Apple’ın en büyük montaj ortağı olarak biliniyor ve Çin’in Zhengzhou şehrindeki üretim tesisi, dünya genelindeki iPhone üretiminin yaklaşık %80’ini gerçekleştiriyor. iPhone üretiminin Ağustos ayında hız kazanması nedeniyle, Foxconn her yıl olduğu gibi bu Temmuz’da da sezonluk işçi alımına başladı. Son raporlara göre, Foxconn, iPhone 16 üretimi için fabrikasına 50.000 yeni işçi alımı gerçekleştirdi.

MONTAJCI NE KADAR MAAŞ ALIR?

Foxconn, Temmuz ayının sonunda büyük iş bulma sitelerinde ve sosyal medya platformlarında iş ilanları yayınlayarak saatlik ücreti 25 yuan (3.49 dolar) seviyesine çıkardı. Ayrıca, daha önce 6000 yuan (836 dolar) olan prim teklifini de 7500 yuan (1046 dolar) olarak güncelledi.

Apple, bu yıl Apple Intelligence’ın da katkısıyla iPhone 16 serisine yönelik talebin yüksek olmasını bekliyor. Apple Intelligence yapay zeka özelliklerine erişebilecek olan mevcut modeller iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max olduğundan, bu yıl çok daha fazla kişinin yeni modele geçiş yapması bekleniyor.