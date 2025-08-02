Yemek şirketinde mide bulandıran skandal! Hepsini vatandaşa yedireceklerdi

Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı Kontrol Görevlisi ekipleri tarafından yürütülen denetimlerde, bir yemek üretim işletmesinde yapılan incelemelerde etiketsiz, kokuşmuş, bozulmuş ve küflenmiş yaklaşık 345 kilogram tavuk tespit edildi.

TAVUKLARA EL KONDU, ŞİRKETE İŞLEM YAPILDI

Halk sağlığı açısından risk oluşturan ürünlere ekipler tarafından el konulurken, gıda güvenliği standartlarına aykırı hareket eden işletme hakkında ise 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında yasal işlem başlatıldı.