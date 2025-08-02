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Haberler > Ekonomi > Yemek şirketinde mide bulandıran skandal! Hepsini vatandaşa yedireceklerdi

Yemek şirketinde mide bulandıran skandal! Hepsini vatandaşa yedireceklerdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yemek şirketinde mide bulandıran skandal! Hepsini vatandaşa yedireceklerdi
Gıda Denetimi, Elazığ, Gıda Güvenliği, Haber
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Türkiye genelinde gıda denetimleri devam ederken, her geçen gün yeni bir skandal daha ortaya çıkıyor. Elazığ'da bir yemek üretim şirketine yapılan denetimde, 345 kilogram bozulmuş ve küflenmiş tavuk eti ele geçirildi. İşte detaylar... 

Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı Kontrol Görevlisi ekipleri tarafından yürütülen denetimlerde, bir yemek üretim işletmesinde yapılan incelemelerde etiketsiz, kokuşmuş, bozulmuş ve küflenmiş yaklaşık 345 kilogram tavuk tespit edildi.

Yemek şirketinde mide bulandıran skandal! Hepsini vatandaşa yedireceklerdi - 1. Resim

TAVUKLARA EL KONDU, ŞİRKETE İŞLEM YAPILDI 

Halk sağlığı açısından risk oluşturan ürünlere ekipler tarafından el konulurken, gıda güvenliği standartlarına aykırı hareket eden işletme hakkında ise 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında yasal işlem başlatıldı.

Yemek şirketinde mide bulandıran skandal! Hepsini vatandaşa yedireceklerdi - 2. Resim

Yemek şirketinde mide bulandıran skandal! Hepsini vatandaşa yedireceklerdi - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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