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"Doping" sözleri ortalığı karıştırmıştı! Fenerbahçe'den olaylı ayrıldı, yeni adresi herkesi şaşırttı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon Al Ahli'den kiraladığı Allan Saint Maximin'in yeni takımı belli oluyor. Fransız futbolcu, kendisine doping yapılmaya çalışıldığını söylemiş; sarı-lacivertli kulüp çok konuşulan açıklama sonrası dava açmıştı.

Sarı-lacivertlilerde bir sezon kiralık olarak forma giydikten sonra Al-Ahli'ye dönen Allan Saint-Maximin, Suudi Arabistan'a da veda etmeye hazırlanıyor. Fransız futbolcunun Meksika'ya transferi konusunda kısa süre içinde açıklama gelebilir.

10 MİLYON DOLAR BONSERVİS

ESPN'de yer alan habere göre; Club America, Allan Saint Maximin transferinde Al Ahli ile anlaşmaya çok yakın. Meksika kulübünün, 28 yaşındaki oyuncunun bonservisi için Al Ahli'ye 10 milyon dolar ödeyeceği öne sürüldü.

Futbolcu analiz sitesi Transfermarkt'ın güncel piyasa değerini 13 milyon euro olarak gösterdiği Allan Saint-Maximin, Newcastle United'dan 2023 yılında Suudi Arabistan ekibine 27.2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu.

31 MAÇTA 4 GOL

2024-2025 sezonunu Fenerbahçe'de kiralık olarak geçiren kanat oyuncusu, sarı-lacivertli forma altında 31 karşılaşmada görev aldı ve 4 gol, 5 asist yaptı.

"DOPİNG" İDDİASI GÜNDEM OLDU 

Fransız futbolcu, Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra kendisine doping yapılmaya çalışıldığı iddiasında bulunmuştu. Sarı-lacivertli kulüp, söz konusu ifadeler sonrası Saint-Maximin'e dava açacağını duyurmuştu.

Allan Saint-Maximin, "Hasta olduğum sırada kulüple ortak çalışan ve kulüp doktorunun gözetiminde olan bir hastanenin sağlık ekibi bana şu meşhur iğneyi yapmaya çalıştı. 'Söylenenin' aksine prosedürü durduran kesinlikle kulüp doktoru değil, bendim. Bana gönderilen tıbbi ekibin davranışlarının ve iş yapma biçimlerinin anormal olduğunu hemen hissettim. Bu yüzden o anda, bunu denetlemesi gereken kulüp doktoruyla iletişime geçtim ve bana vermek istedikleri ürünü onaylamasını istedim. Bunu yapamadı çünkü korktuğum gibi bu madde gerçekten yasaktı" ifadelerini kullanmıştı.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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