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Fenerbahçe'nin eski kaptanı Tadic'in yeni takımı belli oldu! Görülmemiş sözleşme: Dünyaları verdiler

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fenerbahçe&#039;nin eski kaptanı Tadic&#039;in yeni takımı belli oldu! Görülmemiş sözleşme: Dünyaları verdiler
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'de geçirdiği 2 sezonun ardından Türkiye'den ayrılan Dusan Tadic'in yeni adresi Kızılyıldız oluyor. Sırp kulübü, 36 yaşındaki yıldıza kulüp tarihinde görülmemiş bir sözleşme sundu. Kontratta yer alan 9 ayrı bonus maddesi ülkede gündem oldu.

Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sona eren takım kaptanlarından Dusan Tadic'in anlaştığı kulüp belli oldu. Deneyimli futbolcu ile Kızılyıldız, her konuda anlaşmaya vardı. 

Fenerbahçe'nin eski kaptanı Tadic'in yeni takımı belli oldu! Görülmemiş sözleşme: Dünyaları verdiler - 1. Resim

Sırp basınından Mondo'da yer alan habere göre; görüşmeler için Sırbistan'a giden Tadic'in, Şampiyonlar Ligi 3'üncü Eleme Turu'nda Lech'e karşı oynanacak karşılaşmada forma giymesi bekleniyor.

TARİHİ SÖZLEŞME

Kızılyıldız'ın Tadic'e tarihi bir sözleşme sunduğu ve kulüpte daha önce bu paralara imza atan kimse olmadığı belirtildi. Yıllık 2 milyon euro garanti maaş alacak Tadic'in, bonuslarla birlikte çok daha yüksek bir ücret kazanacağı öğrenildi.

Fenerbahçe'nin eski kaptanı Tadic'in yeni takımı belli oldu! Görülmemiş sözleşme: Dünyaları verdiler - 2. Resim

9 FARKLI BONUS MADDESİ

36 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde 9 farklı bonusun yer aldığı ortaya çıktı. Söz konusu haberde bonuslar şöyle sıralandı:

Şampiyonlar Ligi'ne katılım: 200 bin euro
Şampiyonlar Ligi'nde her puan için. 30 bin euro
Şampiyonlar Ligi'nde her gol veya asist: 5 bin euro
Şampiyonlar Ligi play-off'ları ile Avrupa Ligi'ne katılım: 50 bin euro
Avrupa Ligi'nde her puan için: 5 bin euro
Avrupa Ligi'nde her gol veya asist için: 5 bin euro
Sırbistan Ligi şampiyonluğu: 30 bin euro
Sırbistan Kupası şampiyonluğu: 10 bin euro
Sırbistan'daki maçlarda her gol veya asist için: 5 bin euro

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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