Fenerbahçe'nin eski kaptanı Tadic'in yeni takımı belli oldu! Görülmemiş sözleşme: Dünyaları verdiler

Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sona eren takım kaptanlarından Dusan Tadic'in anlaştığı kulüp belli oldu. Deneyimli futbolcu ile Kızılyıldız, her konuda anlaşmaya vardı.

Sırp basınından Mondo'da yer alan habere göre; görüşmeler için Sırbistan'a giden Tadic'in, Şampiyonlar Ligi 3'üncü Eleme Turu'nda Lech'e karşı oynanacak karşılaşmada forma giymesi bekleniyor.

TARİHİ SÖZLEŞME

Kızılyıldız'ın Tadic'e tarihi bir sözleşme sunduğu ve kulüpte daha önce bu paralara imza atan kimse olmadığı belirtildi. Yıllık 2 milyon euro garanti maaş alacak Tadic'in, bonuslarla birlikte çok daha yüksek bir ücret kazanacağı öğrenildi.

9 FARKLI BONUS MADDESİ

36 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde 9 farklı bonusun yer aldığı ortaya çıktı. Söz konusu haberde bonuslar şöyle sıralandı:

Şampiyonlar Ligi'ne katılım: 200 bin euro

Şampiyonlar Ligi'nde her puan için. 30 bin euro

Şampiyonlar Ligi'nde her gol veya asist: 5 bin euro

Şampiyonlar Ligi play-off'ları ile Avrupa Ligi'ne katılım: 50 bin euro

Avrupa Ligi'nde her puan için: 5 bin euro

Avrupa Ligi'nde her gol veya asist için: 5 bin euro

Sırbistan Ligi şampiyonluğu: 30 bin euro

Sırbistan Kupası şampiyonluğu: 10 bin euro

Sırbistan'daki maçlarda her gol veya asist için: 5 bin euro