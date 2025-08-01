Erol Özvar kimdir? Prof. Dr. Erol Özvar yeniden YÖK Başkanı oldu

Rekabet Kurulu ve Yükseköğretim Kuruluna atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kararlar doğrultusunda Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığına ise Prof. Dr. Erol Özvar seçildi.

Erol Özvar kimdir? sorusu YÖK Başkanlığına yeniden seçilmesinin ardından gündeme geldi. İşte, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın biyografisi...

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU (YÖK) BAŞKANI PROF. DR. EROL ÖZVAR KİMDİR?

Erol Özvar, İktisat ve iktisat tarihi profesörüdür. 1966 yılında İstanbul'da doğan Özvar 2025 yılı itibarıyla 59 yaşındadır.

1989 yılında Marmara Üniversitesi İktisat Bölümü'nde lisans mezun oldu. Aynı üniversitede iktisat tarihi alanında yüksek lisans ve doktora yaptı. Birçok bilimsel çalışmaları vardır. Erol Özvar evli ve üç çoçuk babasıdır.

Erol Özvar'ın Türkçe ve yabancı dillerde yayınlanmış çalışmaları içinde Osmanlı Maliyesinde Malikane Uygulaması (İstanbul: Kitabevi Yayınları 2004) isimli kitabı, Garanti Bankası'na bağlı Osmanlı Bankası Arşivleri ve Araştırma Merkezi tarafından 2005 yılında kitap dalında en iyi eser ödülüne layık görüldü.

Mehmet Genç ile beraber Osmanlı bütçelerini yayına hazırladı. Osmanlı Maliyesi: Kurumlar ve Bütçeler (İstanbul: Garanti Bankası Osmanlı Bankası Arşivleri ve Araştırma Merkezi 2006) adıyla ve 2 cilt halinde yayınlanan bu eser, 2013 yılında Uluslararası Halil İnalcık Tarih Ödülü'nü aldı.. 2009-2012 tarihleri arasında Harvard Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Merkezi'nde ve araştırma desteği kazandığı Harvard Hukuk Fakültesi İslam Hukuku Araştırmaları Programı'nda ziyaretçi öğretim üyesi olarak çalıştı.

Türk Tarih Kurumu'nun bilim kurulu üyeliği yaptı ve Uluslararası Türkiye'nin Sosyal ve Ekonomik Tarihi Birliği'nin idare kurulu üyesidir. Uluslararası iktisat tarihi kurumunun bilim kurulu üyesidir (Fondazione Istituto Internazionale di Storia Economica F. Datini-İtalya). İktisat Fakültesi'nde öğretim üyesidir. 30 Temmuz 2021 tarihli ve 374 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı olarak seçilmiştir.