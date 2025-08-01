YÖK Başkanlığına yeniden Prof. Dr. Erol Özvar getirildi! Atama kararları Resmi Gazete'de
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile birlikte Rekabet Kurulu Üyeliğine Ayşe Uslu Cevlek atandı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığına ise Prof. Dr. Erol Özvar tekrar getirildi.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı'na yeniden Prof. Dr. Erol Özvar atandı.
Konuya ilişkin atama kararı, Resmî Gazete'de yayımlandı.
Kararda, "Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 6 ncı maddesinin (c) fıkrası gereğince Yükseköğretim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Erol ÖZVAR seçilmiştir." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Sezer Doğru