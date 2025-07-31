Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Maden işçilerinin grevi 60 gün ertelendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Maden işçilerinin grevi 60 gün ertelendi

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Maden işçilerinin grevi 60 gün ertelendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Grev, Resmi Gazete, Enerji, Haber
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Türkiye Maden İşçileri Sendikasının grev kararı 60 gün süreyle ertelendi.

Türkiye Maden İşçileri Sendikası'nın (MADEN-İŞ) grev kararının 60 gün süreyle ertelenmesine ilişkin karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

GEREKÇESİ DE AÇIKLANDI

Kararda, Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün merkez teşkilatı, Balıkesir'in Bigadiç ilçesindeki Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesindeki Kırka Bor İşletme Müdürlüğü ve Kütahya'nın Emet ilçesindeki Emet Bor İşletme Müdürlüğünde, Türkiye Maden İşçileri Sendikası (MADEN-İŞ) tarafından alınan grev kararının "milli güvenliği bozucu nitelikte" görüldüğünden 60 gün süreyle ertelendiği belirtildi.

Karar, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu iş Sözleşmesi Kanunu'nun 63'üncü maddesi gereğince alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Yılda 40 milyar dolar kazandıracak! Türkiye’den petrol hamlesi, anlaşma hazır
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Arnavutköy'de fabrika yangını! İtfaiye ekipleri bölgede - GündemArnavutköy'de fabrika yangını! İtfaiye ekipleri bölgedeAdalet Bakanı Tunç'tan gündemle ilgili açıklamalar: Soruşturma varken bile rüşvet alıyorlar - GündemAdalet Bakanı Tunç'tan gündemle ilgili açıklamalar!Kardeş Öcalan: Ağabeyim öz eleştirisini yaptı! Silaha geri dönüş artık olmayacak - GündemKardeş Öcalan: Silaha geri dönüş artık olmayacakTarih verildi! KAAN yerli motora geçiyor - GündemTarih verildi! KAAN yerli motora geçiyorEkrem İmamoğlu'nun açtığı diploma davasında karar çıktı! Yürütmenin durdurulmasını talep etmişti - Gündemİmamoğlu'nun açtığı diploma davasında karar çıktı!MGK'dan bölgesel aktörlere açık uyarı! 'Terörsüz Türkiye ve Suriye' vurgusu dikkat çekti - Gündem'Terörsüz Türkiye ve Suriye' vurgusu!
Sonraki Haber Yükleniyor...