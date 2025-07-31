Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 5 kişinin mal varlıkları dondurulmuştu, o karar iptal edildi
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla yayımlanan Resmi Gazete'de, 5 kişinin mal varlıklarının dondurulması kararı iptal edildi. İşte detaylar.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de dikkat çeken kararlar yer aldı.
Atama ve görevden almaların yer aldığı kararların arasında, bir de mal varlığı dondurulan 5 kişi üzerindeki bu kararın kaldırılması yer aldı.
5 KİŞİ İÇİN YENİ KARAR
Buna göre Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'un "terörün finansmanı" suçu kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdiği hususunda makul sebeplerin ortadan kalkması sebebiyle Malvarlığının Dondurulması Kararı alınan 5 kişinin mal varlıklarının dondurulması kararı kaldırıldı.
Bu isimler şu şekilde sıralandı:
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Gözde Nur Bayar