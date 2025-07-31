Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 5 kişinin mal varlıkları dondurulmuştu, o karar iptal edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de dikkat çeken kararlar yer aldı.

Atama ve görevden almaların yer aldığı kararların arasında, bir de mal varlığı dondurulan 5 kişi üzerindeki bu kararın kaldırılması yer aldı.

5 KİŞİ İÇİN YENİ KARAR

Buna göre Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'un "terörün finansmanı" suçu kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdiği hususunda makul sebeplerin ortadan kalkması sebebiyle Malvarlığının Dondurulması Kararı alınan 5 kişinin mal varlıklarının dondurulması kararı kaldırıldı.

Bu isimler şu şekilde sıralandı: