Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 5 kişinin mal varlıkları dondurulmuştu, o karar iptal edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 5 kişinin mal varlıkları dondurulmuştu, o karar iptal edildi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 5 kişinin mal varlıkları dondurulmuştu, o karar iptal edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Resmi Gazete, Hukuk, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla yayımlanan Resmi Gazete'de, 5 kişinin mal varlıklarının dondurulması kararı iptal edildi. İşte detaylar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de dikkat çeken kararlar yer aldı.

Atama ve görevden almaların yer aldığı kararların arasında, bir de mal varlığı dondurulan 5 kişi üzerindeki bu kararın kaldırılması yer aldı.

5 KİŞİ İÇİN YENİ KARAR

Buna göre Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'un "terörün finansmanı" suçu kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdiği hususunda makul sebeplerin ortadan kalkması sebebiyle Malvarlığının Dondurulması Kararı alınan 5 kişinin mal varlıklarının dondurulması kararı kaldırıldı.

Bu isimler şu şekilde sıralandı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 5 kişinin mal varlıkları dondurulmuştu, o karar iptal edildi - 1. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Nehir çekilince ortaya çıktı: Köylü 'altın' için talan etti! Gerçeği öğrenince şok oldularHerkes o videoyu konuşuyor! Osimhen geldi, büyük kriz çıktı: Açıklamalar peş peşe geldi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ege Denizi'nde korkutan deprem! Yunanistan'ın Girit Adası sallandı, ilk veriler geldi - GündemEge Denizi'nde korkutan deprem! İlk veriler geldiUyarılar kâr etmedi, cezalar kesildi! Bu yasağı delene ağır yaptırım var - GündemBu yasağı delene ağır yaptırım varBeton pompasıyla yangına müdahale etmişti: Orman içlerinde hayvanların bağırışları yüreklerimizi yaktı - GündemBeton pompasıyla müdahale etmiştiKaza yapan alkollü sürücüden, polislere pes dedirten sözler - GündemAlkollü sürücü, polislere yapmadığını bırakmadıAKINCI TİHA ilk kez kullanıldı! Diyarbakır'da zehir tacirlerine büyük darbe - GündemDiyarbakır'da büyük operasyon! İlk kez kullanıldıSıcaklık düşüyor, sağanak geliyor! Meteoroloji'den 5 günlük hava durumu tahmini - GündemSıcaklık düşüyor, sağanak geliyor
Sonraki Haber Yükleniyor...