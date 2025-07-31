Kardeş Öcalan: Ağabeyim öz eleştirisini yaptı! Silaha geri dönüş artık olmayacak

YILMAZ BİLGEN ŞANLIURFA - Terör örgütü PKK’nın kurucusu Öcalan’ın kardeşi Mehmet Öcalan, abisinin gizli planının olmadığını söyledi.

Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesine bağlı Ömerli köyündeki babaevinde gazetemize konuşan Öcalan abisi için “Kendisi bu kavganın bitmesi konusunda samimi. Bu silahsız dönemle ilgili geri dönüş olmayacak. Kendi muhasebesini ve öz eleştirisini uzun uzun yaptığını söylüyor. Bu minvalde bedel ödemeye de hazır. Birlikte yaşamı inşa etmek ve güçlendirmek, kendi ifadesiyle köprü olmak istiyor” dedi.

2010 yılına kadar hükûmetin Öcalan ile temas kurmadığını belirten Mehmet Öcalan, “En son gittiğimde bana devletle doğrudan muhatabım, dedi. Yani aracıların kalktığını ifade etti. Şu anki süreçten çok umutlu. Silah bırakma ve devamında atılacak adımlarla ilgili kendisinin gizli bir ajandasının olmadığını, barışı tesis noktasında devletin atması gereken adımlar konusunda zaman geçirmemesi gerektiğini ifade etti” diye konuştu.

TÜRKLERLE KADER ORTAĞIYIZ

Mehmet Öcalan şöyle devam etti:

Biz bu coğrafyada Türklerle kader ortağıyız. Ağabeyim de resmî tavırda yapılacak hataların hepimize ağır bedeller ödeteceğini düşünüyor. İsrail’in Kürtleri bölgesel hesapları için kullanmak istediğini hepimiz görüyoruz. 1900’lerin başında emperyal güçler İran, Türkiye, Suriye ve Irak’taki Kürt varlığını bu ülkelere karşı potansiyel koz olarak kullanmayı planladı. Bugün de İsrail ya da farklı emperyal güçler boşluk gördüğü an bunu lehine değiştirmek ister. Bu sebeple hepimizin bu süreci sadece Türkiye merkezli değil tüm bölge ve dünya gelişmeleri ışığında okuma zorunluluğu var. Biz birlikte yürümek istiyoruz. Çünkü tarih, kültür, inanç gibi birçok alanda müştereklerimiz var. Şayet süreç başarılı olursa Türkiye gerçek manada bir süper güç ve bölgenin asli aktörü hâline gelir.

PKK ÇOK BEDEL ÖDETTİ

150 haneli Ömerli köyünde yaptığımız gezintide hemen herkes kardeşlik adına atılan adımlara dair olumlu konuştu. 1980 sonrası köyün nüfusunun yüzde 80’i Avrupa’ya göç etmiş.

Öcalan’ın çocukluk arkadaşı Halit Kahraman, PKK’nın tehditleri sebebiyle 28 yıl Almanya’da kaldığını belirterek, “Şayet devletin imkânları PKK’da olsaydı kendileri dışında herkesi yok ederlerdi. Ben Kürt’üm ancak bizim yerimiz Tayyip Erdoğan ve Müslüman Türk ve Kürtlerin yanıdır. PKK çok büyük bir tuzaktı. Hepimize büyük bedeller ödetti. Öcalan ile çocukluğumuz birlikte geçti. Aslında korkak bir tabiatı vardı. İslam’ı öğrenmeye hevesliydi. Birlikte namaza giderdik. Babası Ömer Bey çok dindar biriydi ama Ankara’da tanıştığı insanlar onu Kürtlerin dininden, tarihinden kültüründen kopardı. PKK destekçileri gelip buraya kutsal mekân gibi davranıyor, taş, toprak götürüyorlardı. Devletimiz sonra tedbir aldı hepimiz rahatladık” ifadelerini kullandı.