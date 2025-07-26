Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > DEM heyetinden flaş açıklama! Öcalan'dan silah bırakma törenine ilk yorum

DEM heyetinden flaş açıklama! Öcalan'dan silah bırakma törenine ilk yorum

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
DEM heyetinden flaş açıklama! Öcalan&#039;dan silah bırakma törenine ilk yorum
DEM Parti, Öcalan, İmralı, PKK, Barış, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dün İmralı'da terörist elebaşı Öcalan'ı ziyaret eden DEM Parti heyetinden açıklama geldi. Açıklamada Öcalan'ın PKK'nın silah bırakma töreniyle ilgili değerlendirmelerine de yer verildi. İşte detaylar.

Siyasi parti ziyaretlerini tamamlayan DEM Parti heyeti, dün terör örgütü PKK elebaşı Öcalan ile görüşmek için İmralı'ya gitti. Heyette; Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Avukat Faik Özgür Erol yer aldı.

Ziyaretin ardından heyetten yazılı bir açıklama geldi.

"TÖRENİ VE İRADEYİ ÇOK DEĞERLİ BULDU"

Açıklamada “11 Temmuz’da gerçekleşen silahların imha edilme töreniyle ilgili izlenimler ve törenin yansımaları hakkında bilgi aktarıldı. Öcalan da törenin gerçekleştirilme biçimini, sergilenen irade, inanç ve barış kararlılığını çok değerli bulduğunu belirtti" denildi.

DEM heyetinden flaş açıklama! Öcalan'dan silah bırakma törenine ilk yorum - 1. Resim

Devamında ise şu ifadeler yer aldı: "TBMM gündemindeki komisyon çalışmasının kapsamlı ve kapsayıcı bir yöntemle barış ve demokrasi adına önemli katkılar sunmasını beklediğini vurguladı. Halka ve tüm toplumsal kesimlere en içten selam ve iyi dileklerini iletti"

Kaynak: Türkiye Gazetesi

2025 YKS tercih kılavuzu ne zaman açıklanacak? Tercihler 30 Temmuz'da başlıyor50 milyon dolar iddialarına cevap! Serdar Ortaç kumarda kaybettiği gerçek rakamı açıkladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Mersin'de yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı! Çok sayıda yaralı var - GündemYolcu otobüsü tıra arkadan çarptı!İstanbul'da organize suç örgütüne operasyon! Değerleri 16,2 milyon dolar... Hepsine el konuldu - GündemDeğerleri 16,2 milyon dolar! Hepsine el konulduMersin'de orman yangını! Silifke alevlere teslim - GündemMersin'de orman yangını! Silifke alevlere teslimMeteoroloji'den il il haritalı uyarı! Sıcaklar tırmanıyor, bir dalga daha geliyor - GündemSıcaklar tırmanıyor, bir dalga daha geliyorAdalet Bakanı Tunç duyurdu: Yangınlarla ilgili 17 kişi tutuklandı - GündemBakan Tunç duyurdu: Yangınlarla ilgili 17 kişi tutuklandıİşte Afrika sıcaklarının merkezi! İklim krizinin etkileri sınır tanımıyor - Gündemİşte Afrika sıcaklarının merkezi!
Sonraki Haber Yükleniyor...