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DEM heyeti, İmralı'ya gitti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol’dan oluşan DEM Parti İmralı Heyeti, terör örgütü elebaşı Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adasına gitti.

Terörsüz Türkiye sürecinde, terör örgütü PKK silah bırakmaya başlarken temaslar devam ediyor.

3 KİŞİLİK HEYET GİTTİ

Bu kapsamda Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti, terörist eleabaşı Öcalan ile görüşmek üzere bugün İmralı Adası’na gitti.

Heyette, Meclis Başkanvekili Pervin Buldan, Mardin Milletvekili Mithat Sancar ve Asrın Hukuk Bürosu avukatlarından Özgür Erol'un yer aldığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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