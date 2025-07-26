BİST 100 bu hafta yüzde 2,67 prim yaptı! İşte en çok yükselen hisseler ve öne çıkan sektörler

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi bu hafta %2,67 prim yaparak 10.642,60 puandan kapandı. Son dönemde hızlı yükselen Bankacılık Endeksi daha vasat bir görünüm sergiledi. Buna karşılık Teknoloji, Sigorta, Halka Arz ve Metal Eşya gibi geride kalan sektörlerin de yükselişe katılması dikkat çekti. Bu hafta en çok yükselen ve düşen hisseler hangileri? Borsada son beklentiler nasıl? Detaylar haberimizde...

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. FARUK BİNGÖL - Piyasalarda oldukça hareketli bir hafta geride kaldı. Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi bu hafta %2,67 prim yaparak 10.642,60 puandan kapandı. Endeks e düşük 10.413 ve en yüksek de 10.783 puanı test etti.

Borsada son dönemde hızlı yükselen Bankacılık Endeksi bu hafta daha vasat bir görünüm sergiledi. Buna karşılık Teknoloji, Sigorta, Halka Arz ve Metal Eşya gibi geride kalan sektörlerin de yükselişe katılması dikkat çekti.

BORSADA KRİTİK SEVİYELER

Analistler, endekste 10.400 desteğinin geçen hafta çalıştığını ve önemini korumaya devam ettiğini, gelecek hafta bilançoların takip edileceğini ve 10.800 seviyesinin ilk direnç olarak takip edileceğini aktarıyor.

Bu arada dün Arçelik bilanço açıkladı. Şirket ikinci çeyrekte, 2 milyar 336 milyon TL ile beklentilerden fazla zarar bildirdi.

HAFTANIN 3 ÖNEMLİ GELİŞMESİ

Merkez Bankası politika faizini 300 baz puan indirerek %43'e çekti. Fitch, Türkiye'nin kredi notunu 'BB-' ve görünümü 'Durağan'da bıraktı. Moody's ise 'Durağan' görünümle birlikte notu 'Ba3'e yükseltti.

Moody's tarafından yapılan açıklamada; Merkez Bankası’nın enflasyonist baskıları azaltan, ekonomik dengesizlikleri gideren ve hem yerli tasarruf sahiplerinin hem de yabancı yatırımcıların Türk Lirası’na olan güvenini yeniden inşa eden para politikalarına bağlılığın, not artışında etkili olduğu vurgulandı.

BU HAFTA EN ÇOK YÜKSELEN SEKTÖRLER

1-Finansal Kiralama (XFINK): %14,66

2-Teknoloji (XUTEK): %7,71

3-Sigorta (XSGRT): %5,53

4-Halka Arz (XHARZ): %5,51

5-Metal Eşya (XMESY): %4,44

DÜŞEN VE EN AZ YÜKSELEN SEKTÖRLER

1-Aracı Kurumlar (XAKUR): %-2,21

2-İletişim (XILTM): %-1,88

3-Yatırım Ortaklığı (XYORT): %0,39

4-Ulaştırma (XULAS): %0,41

5-Bankacılık (XBANK): %0,70

BU HAFTA EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

1-1000 Yatırımlar Holding (BINHO): 251,00 TL (%24,44)

2-Graintürk Holding (GRTHO): 434,25 TL (%20,29)

3-Destek Finans Faktoring (DSTKF): 490,00 TL (%18,36)

4-Gülermak Ağır Sanayi (GLRMK): 153,00 TL (%13,25)

5- MİA Teknoloji (MIATK): 35,18 TL (%12,54)

BU HAFTA EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

1-Şekerbank (SKBNK): 6,18 TL (%-11,59)

2-TAV Havalimanları Holding (TAVHL): 254,50 TL (%-5,21)

3-Kuyaş Yatırım (KUYAS): 59,85 TL (%-4,39)

4-Pasifik Eurosia Lojistik (PASEU): 87,80 TL (%-3,73)

5-Ülker Bisküvi (ULKER): 106,80 TL (%-3,17)