Faiz düşerse borsa ne olur? Hangi hisse ve sektörler...

Yüksek faiz ortamının baskısını hisseden Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi son 1 yılda %4,48 değer kaybetti. Dikkatler TCMB’nin bugünkü faiz kararına çevrildi. Faizlerde indirim sürecinin başlaması halinde borsanın da orta-uzun vadede pozitif etkilenmesi bekleniyor. Son kapanışını 10.592’den yapan BİST 100 için, 12 aylık dönemde 14 bin hedefi öne çıkmaya başladı. Bu beklenti ile bir süredir hisse ve sektör bazlı hareketler de gözlemleniyor...

TÜRKİYE GAZETESİ/EKONOMİ SERVİSİ - Türkiye’de yüksek enflasyonla mücadele için iki yıla yakın süredir devam eden sıkı para politikası borsayı da etkiledi. Buna göre;

Yüksek faiz ortamında borsa şirketlerinin finansman maliyetlerinin de yükselmesi, bilançolar üzerinde baskı unsuru oldu.

Borsada genellikle büyük yatırımcıların tercih ettiği kredili işlemler, aylık %8’lere varan faiz yükü sebebiyle oldukça geriledi.

Yıllık bazda %50 ve üzerine çıkan ‘risksiz TL mevduat getirisi’, borsa gibi riskli bir yatırım karşısında güçlü bir alternatif olarak kendini gösterdi.

Yatırımcıların, TL’deki yüksek getiri ya da maliyet sebebiyle, hisse senedi taşıma maliyeti de yükseldi. TL’deki getiri aylık bazda %4 ve üzerinde seyrederken, endeksin getirisi birçok ay bu oranın altında kaldı.

DİKKATLER MERKEZ BANKASINDA...

Sıkı para politikasından etkilenen borsada da dikkatler, TCMB’nin bugünkü faiz kararına çevrildi. Piyasa ağırlıklı olarak 250 baz puanlık indirim bekliyor. Bu beklentinin karşılık bulması halinde politika faizi de %46’dan %43,50’ye gerileyecek.

Borsa için karar metni de önemli olacak. Gelecek dönemde “faiz indirimlerinin süreceğine” yönelik işaretler halinde, piyasanın orta-uzun vadede bunu pozitif fiyatlamaya devam edebileceği belirtiliyor.

BANKACILIK SEKTÖRÜ

Faiz indirimi sürecinden olumlu etkilenecek sektörlerin başında “bankacılık” geliyor. Beklentilerin önceden satın alınmasıyla birlikte borsada Bankacılık Endeksi (XBANK) son 1 ayda %21,08 prim yaptı. Faiz oranları düştükçe, bankaların kâr marjlarının yükselmesi ve kredi hacimlerinde artış öngörüsü, sektöre dair pozitif beklentiler olarak öne çıkıyor.

GAYRİMENKUL-İNŞAAT SEKTÖRÜ

Yüksek faiz ortamı, son yıllarda konut satışları içinde ipotekli (kredili) işlemlerin %10’nun da altına gerilemesini beraberinde getirmişti. Son olarak haziranda ipotekli satışların toplam içindeki payı %13,4 oldu.

Geçmişte faizler düşükken kredili satışlar %35’lere kadar yükselmişti. Faizdeki düşüşle birlikte kredilerin ucuzlayacağı ve ipotekli satışların artacağı beklentisi yükseldi. Aynı zamanda sektörde yeni projelerin de hayata geçirilmesi için “düşüş trendindeki faizlerin destekleyici olması” öngörülüyor.

Bu beklentiler borsada işlem gören gayrimenkul ve inşaat sektörleri için de önemli bir katalizör olarak öne çıkıyor. Son bir aylık süreçte GYO endeksi %22,37 yükselirken, inşaat endeksi %9,86 prim yaptı.

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DİĞER SEKTÖRLER

Faiz indirimi sürecinde kredilerin ucuzlaması ve tüketicilerin alım gücünü artmasıyla birlikte otomotiv, beyaz eşya, elektronik gibi dayanıklı tüketim malları sektörleri ve perakende ticaret sektörlerinin de öne çıkabileceği aktarılıyor.

Daha geniş perspektifte ve uzun vadede ise bütün şirketlerin bilançolarının ve iş hacminin, genel anlamda faizdeki düşüşten olumlu etkilenebileceği öngörülüyor.

BORSADA BEKLENTİLER

Yüksek faiz ortamının baskısını hisseden Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi son 1 yılda %4,48 değer kaybetti. Faizde indirim sürecinin başlaması halinde borsanın orta-uzun vadede pozitif etkilenmesi bekleniyor.

Tacirler Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede; son kapanışını 10.592’den yapan BİST 100 için 12 aylık dönemde 14 bin hedefinin öne çıkmaya başladığı aktarıldı. Kuveyt Türk Yatırım da BİST 100 için 14.100 beklentisini raporladı.

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