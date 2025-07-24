Tarifelerde son dakika sürprizi! Altın fiyatları rekordan döndü

Altın fiyatlarında son dakika! 24 Temmuz 2025 gram altın fiyatı 4.400 TL’den güne başlıyor. Dün 4.470 TL ile rekor kıran gram fiyatında zirveden %1,65 düşüş yaşandı. Washington-Tokyo arasında varılan ticaret anlaşmasının ardından “ABD ve Avrupa’nın da 1 Ağustos öncesinde benzer bir ticaret anlaşmasına doğru ilerlediği” yönündeki haberler, piyasalarda risk iştahını artırarak güvenli liman talebini düşürdü ve altın fiyatı ivme kaybetmeye başladı.

TÜRKİYE GAZETESİ/EKONOMİ SERVİSİ - Altın fiyatlarında haftanın ilk yarısında gözlemlenen yükselişin ardından kâr satışları yaşanmaya başladı. Dünkü işlemlerde 3.439 dolarla son 5 haftanın zirvesine tırmanan ons fiyatı, ABD ve diğer ülkeler arasındaki ticaret müzakerelerine dair iyimserlikle birlikte yönünü aşağı çevirdi. Ons en düşük 3.381 doları test ettikten sonra 3.387 dolardan kapanış yaptı.

Ons altında günlük değer kaybı %1,29 olarak gerçekleşirken, yeni günde de fiyatlar 3.385 dolara yakın seviyelerde denge arayışını sürdürüyor.

24 TEMMUZ 2025 GRAM ALTIN

İç piyasada da gram altın fiyatı 4.470 TL ile dünkü işlemlerde rekor seviyeyi görmüştü. Ons altında yaşanan düşüşle birlikte gram fiyatı da düşüşe geçti. Spot piyasada işlem gören gram fiyatı dünkü işlemlerde 4.408 TL’den kapanış yaptı.

24 Temmuz 2025 gram altın fiyatı da 4.400 TL’den güne başlıyor. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda ise işlemler 4.390-4.435 TL alım ve satım bandında ilerliyor. Çeyrek altın sabah saatlerinde 7.230 TL’den satılıyor.

PİYASADA RİSK İŞTAHI ARTTI

Altın fiyatlarını etkileyen gelişmelere bakıldığında; öndeki gün ABD ve Japonya'nın otomobiller de dahil olmak üzere ABD'ye ithal edilen Japon mallarına %15 gümrük vergisi üzerinde anlaşmaya varması piyasalarda risk iştahını artırdı ve güvenli liman talebini azalttı.

Japonya, ABD'ye yatırım yapmak için 550 milyar dolarlık bir fon oluşturacak. ABD Başkanı Trump da bunu "şimdiye kadarki en büyük anlaşma" olarak nitelendirdi.

ABD-AB MÜZAKERELERİ...

Küresel piyasalarda dikkatler 1 Ağustos öncesinde ABD ve AB arasında devam eden müzakerelere çevrilirken, sürpriz bir gelişme yaşandı.

Avrupalı iki diplomat, dün yaptıkları açıklamada Avrupa Birliği ve ABD'nin, AB mallarına %15'lik tarife ve bazı muafiyetler içeren bir ticaret anlaşmasına doğru ilerlediğini söyledi. ABD’nin, Japonya’nın ardından Avrupa ile de bir ticaret anlaşmasına doğru ilerlemesi piyasalarda iyimserliği artırdı ve altın fiyatları ivme kaybetti.