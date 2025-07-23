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Devam mı satış mı? Altın, döviz, borsa... İslam Memiş tahmininden dönmedi!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Altın, Döviz, Borsa, İslam Memiş, Faiz Kararı, Yatırım, Haber
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İslam Memiş, Merkez Bankası'nın yarınki faiz kararı öncesi piyasa değerlendirmelerinde bulundu. Dolar kurunda düşüş beklentisinin olmadığını söyleyen Memiş, yatırımcının gözünü diktiği altınla ilgili 3.500 seviyesini işaret etti. Yükseliş beklentisinin devam ettiğini söyleyen Memiş düşüş için de tarih verdi.

Gözler yarın açıklanacak faiz kararında. Faizlerde indirim beklenirken neredeyse tüm enstrümanlarda yükseliş olduğu gözleniyor. 

Yarına  odaklanan piyasalarla ilgili beklentilerini açıklayan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, özellikle altın için dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 

Devam mı satış mı? Altın, döviz, borsa... İslam Memiş tahmininden dönmedi! - 1. Resim

Memiş'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: 

BORSA İSTANBUL

BIST 100 endeksi 10.650 puan seviyesinde. 10.800 direnç seviyesi takip ediliyor. Kar satışlarına karşı dikkatli olunmalı.

10.800 seviyesinden dönüş olacak mı? Bu sorunun cevabını Perşembe günü daha net göreceğiz.

Devam mı satış mı? Altın, döviz, borsa... İslam Memiş tahmininden dönmedi! - 2. Resim

DÖVİZ KURLARI

Dolar/TL kuru 40 lira 42 kuruş seviyesinde. Yıl sonu beklentimiz 45 TL. Düşüş beklentim bulunmuyor. Euro/Dolar paritesi 1.1694 seviyesinde. 1.1650 – 1.1717 bant aralığında dalgalanıyor.

Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası kırılım bekleniyor.

Aşağıda 1.1570, yukarıda 1.1770 seviyeleri kritik.

Benim stratejim: 1.1650'den %50, 1.1570'ten %50 alım yaparak yıl sonu 1.20 hedefiyle beklemek.

Devam mı satış mı? Altın, döviz, borsa... İslam Memiş tahmininden dönmedi! - 3. Resim

ALTIN DÜŞECEK Mİ ÇIKACAK MI?

30 Haziran’da 3.247 dolardan ons altın alımı yaptık. Bugün 3.417 dolar seviyesinde, hedefimiz 3.500 dolar.

 3.500 seviyesinde karar vereceğiz: Devam mı, satış mı?

Gram altında maliyetimiz 4.204 TL. Hedef: 4.500 TL.

Şu an gram altın 4.435 TL civarında.

Kasım ayına kadar yükseliş beklentimiz sürüyor. Kasım-Aralık’ta düşüş öngörüm geçerli.

Devam mı satış mı? Altın, döviz, borsa... İslam Memiş tahmininden dönmedi! - 4. Resim

GÜMÜŞ

Gram gümüş 50 lira 83 kuruş, hedef 55 TL.

Gümüşün ons fiyatı 39 dolar, hedef 45 dolar.

Eldeki pozisyonlar korunuyor, satış yapılmadı.

 Altın/gümüş rasyosu 87.59, yeniden 88.90 test edebilir.

 Bu durum gümüşte kar satışlarına neden olabilir.

Devam mı satış mı? Altın, döviz, borsa... İslam Memiş tahmininden dönmedi! - 5. Resim

PETROL

Brent petrol 67.80 dolar seviyesinde.

67-70 dolar aralığında yatay hareket var.

Ortadoğu’daki gelişmeler belirleyici olacak.

Yıl sonu öngörüm: 80 dolar seviyesi.

Devam mı satış mı? Altın, döviz, borsa... İslam Memiş tahmininden dönmedi! - 6. Resim

KRİPTO PARALAR

 Bitcoin %2 yükselişle 119.275 dolar.

116.000 – 122.000 dolar bandında dalgalanıyor.

122.000 seviyesinden alım yapılmasını riskli görüyorum.

85.000 – 87.000 seviyelerinden alanlar beklemeye devam edebilir.

Hedef: 140.000 dolar.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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