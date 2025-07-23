Devam mı satış mı? Altın, döviz, borsa... İslam Memiş tahmininden dönmedi!

Kaynak: Türkiye Gazetesi 23 Temmuz 2025 15:16 - Güncelleme: 23 Temmuz 2025 16:22 - Güncelleme:

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İslam Memiş, Merkez Bankası'nın yarınki faiz kararı öncesi piyasa değerlendirmelerinde bulundu. Dolar kurunda düşüş beklentisinin olmadığını söyleyen Memiş, yatırımcının gözünü diktiği altınla ilgili 3.500 seviyesini işaret etti. Yükseliş beklentisinin devam ettiğini söyleyen Memiş düşüş için de tarih verdi.

Gözler yarın açıklanacak faiz kararında. Faizlerde indirim beklenirken neredeyse tüm enstrümanlarda yükseliş olduğu gözleniyor. Yarına odaklanan piyasalarla ilgili beklentilerini açıklayan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, özellikle altın için dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Memiş'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: BORSA İSTANBUL BIST 100 endeksi 10.650 puan seviyesinde. 10.800 direnç seviyesi takip ediliyor. Kar satışlarına karşı dikkatli olunmalı. 10.800 seviyesinden dönüş olacak mı? Bu sorunun cevabını Perşembe günü daha net göreceğiz. DÖVİZ KURLARI Dolar/TL kuru 40 lira 42 kuruş seviyesinde. Yıl sonu beklentimiz 45 TL. Düşüş beklentim bulunmuyor. Euro/Dolar paritesi 1.1694 seviyesinde. 1.1650 – 1.1717 bant aralığında dalgalanıyor. Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası kırılım bekleniyor. Aşağıda 1.1570, yukarıda 1.1770 seviyeleri kritik. Benim stratejim: 1.1650'den %50, 1.1570'ten %50 alım yaparak yıl sonu 1.20 hedefiyle beklemek. ALTIN DÜŞECEK Mİ ÇIKACAK MI? 30 Haziran’da 3.247 dolardan ons altın alımı yaptık. Bugün 3.417 dolar seviyesinde, hedefimiz 3.500 dolar. 3.500 seviyesinde karar vereceğiz: Devam mı, satış mı? Gram altında maliyetimiz 4.204 TL. Hedef: 4.500 TL. Şu an gram altın 4.435 TL civarında. Kasım ayına kadar yükseliş beklentimiz sürüyor. Kasım-Aralık’ta düşüş öngörüm geçerli. İlgili Haber 2,5 saatlik yol 36 dakikaya inecek! Temeli 25 Temmuz'da atılıyor, ekonomiye katkısı ise çok büyük GÜMÜŞ Gram gümüş 50 lira 83 kuruş, hedef 55 TL. Gümüşün ons fiyatı 39 dolar, hedef 45 dolar. Eldeki pozisyonlar korunuyor, satış yapılmadı. Altın/gümüş rasyosu 87.59, yeniden 88.90 test edebilir. Bu durum gümüşte kar satışlarına neden olabilir. PETROL Brent petrol 67.80 dolar seviyesinde. 67-70 dolar aralığında yatay hareket var. Ortadoğu’daki gelişmeler belirleyici olacak. Yıl sonu öngörüm: 80 dolar seviyesi. KRİPTO PARALAR Bitcoin %2 yükselişle 119.275 dolar. 116.000 – 122.000 dolar bandında dalgalanıyor. 122.000 seviyesinden alım yapılmasını riskli görüyorum. 85.000 – 87.000 seviyelerinden alanlar beklemeye devam edebilir. Hedef: 140.000 dolar.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Çağla Çağlar