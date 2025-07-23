200 milyon dolarlık satış! Bitcoin’de para çıkışı başladı

Bitcoin’de son dakika! 14 Temmuz’da 123 bin 235 dolarla gerçekleşen rekor denemesinin ardından, BTC patinaj çekmeye başladı. Piyasanın en büyük dijital varlığında son 1 haftada değer artışı %0,85 ile sınırlı kalırken; Ethereum, %18 yükselişle Bitcoin’e fark attı. Analistler, 116 bin 500 - 121 bin dolar arasında sıkışma yaşandığını aktarırken; bu haftanın ilk 2 işlem gününde BTC’den 200 milyon dolarlık para çıkışı da dikkat çekti.

TÜRKİYE GAZETESİ/EKONOMİ SERVİSİ- Kripto para birimi Bitcoin, 14 Temmuz’da 123 bin 235 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü. O tarihten itibaren kâr satışlarına maruz kalan BTC, yatay bir bant arasına sıkıştı. Aşağıda 116 bin 500 dolar ve yukarıda 121 bin dolar arasında dalgalanan BTC’de, son 1 haftadır kararsız görünüm dikkat çekiyor.

BTC DURDU, ETH KOŞTU!

23 Temmuz 2025 BTC fiyatı sabah saatlerinde 118 bin 800 dolara yakın denge arayışını sürdürüyor. BTC’de son 1 haftada değer artışı %0,85 ile sınırlı kalırken, alt coinlerde çok daha yüksek primler öne çıkmıştı. Piyasanın ikinci büyüğü Ethereum (ETH), son 1 haftada %18 yükselişle BTC’ye fark attı.

DİKKAT ÇEKEN PARA ÇIKIŞI

Öte yandan bu haftaki işlemlerde Bitcoin’de dikkat çeken bir para çıkışı da yaşanıyor. Pazartesi günü 131,4 milyon dolarlık satış yapan ABD’li borsa yatırım fonları (ETF), dün de 68 milyon dolarlık BTC sattı. Böylece BTC’de bu haftanın ilk 2 işlem gününde para çıkışı 200 milyon dolara yaklaştı. Son olarak BTC’de 1 Temmuz işlemlerinde para çıkışı yaşanmıştı.

BTC'DE KRİTİK SEVİYELER

Analistler, rekor denemesinin ardından BTC’ye gelen kâr satışları sırasında, 116 bin 500 doların önemli bir destek olarak öne çıktığını belirterek, “Yukarıda ise 123 bin dolar ana direnç olarak takip edilecek. ABD borsalarından yaşanan yükseliş, yasal düzenlemeler ve kurumsal talep, son dönemde BTC’ye de destek oluyor” değerlendirmesinde bulunuyor.

KURUMSAL TALEP

Bu arada BTC alan kurumların sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. ABD’li Profusa, Bitcoin rezervi için 100 milyon dolarlık sermaye ayırdı. Elektrikli araç üreticisi Volcon, 280 BTC aldı ve daha fazlası için 500 milyon dolarlık sermayeyi tamamladı.

İsveç’te H100 Group, 140 BTC alarak toplam varlıklarını 510 BTC’nin üzerine taşıdı. Meksikalı Grupo Murano da BTC’ye 1 milyar dolarlık yatırımı yaptı. Bu gelişmeler, Bitcoin’in kurumlar nezdinde prestij kazanmasına destek oluyor.