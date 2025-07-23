Konut kredisi faizlerinde heyecanlı bekleyiş! 1 milyon TL'nin geri ödemesi düşecek mi?

TCMB’nin yeniden bir faiz indirimi döngüsüne başlama ihtimali, kredi piyasaları ve tüketiciler tarafından da yakından izleniyor. Ev alma hayali kuran tüketiciler, TCMB’nin yarınki hamlesinin ardından konut kredisi faizlerinde yaşanabilecek muhtemel indirimlere kilitlendi. En düşük kredi oranı %2,89 olurken, faiz yükü %260’a yakın seyrediyor. 1 milyon TL kredinin güncel geri ödeme tablosu ve banka banka faiz oranları haberimizde...

TÜRKİYE GAZETESİ/ Ö. FARUK BİNGÖL - Merkez Bankasının kritik faiz kararına 1 gün kala piyasalarda da nefesler tutuldu. TCMB’den 250 baz puanlık faiz indirimi beklenirken, bundan sonraki sürece dair karar metninde verilecek mesajlar da yakından takip edilecek.

TCMB son olarak haziran ayındaki toplantıda politika faizini %46,00 seviyesinde sabit tutmuştu. Yarınki PPK öncesinde bazı kurumlar ve analistler, 300-350 baz puanlık faiz indiriminin de söz konusu olabileceği görüşünü paylaştı.

KARAR METNİNDEKİ MESAJLAR

TCMB’nin karar metninde, temmuz ayında TÜFE’de beklenen yükselişin vergi ayarlamaları gibi geçici maliyet unsurlarından kaynaklanacağına ve bu etkinin sınırlı-geçici olacağına atıfta bulunmasını bekleyen analistler, “Ağustostan itibaren de baz etkisi ve talep koşullarındaki normalleşme ile birlikte dezenflasyon sürecinin yeniden ivme kazanacağı öngörüsü korunabilir. Enflasyonun ana eğilimindeki iyileşme teyit edildiği sürece de kademeli indirimlerin devam edebileceğine dair işaretler de verilebilir. Böyle bir işaret, piyasayı olumlu etkiler” görüşünü paylaşıyor.

TÜKETİCİLER BEKLİYOR

TCMB’nin yeniden bir faiz indirim döngüsüne başlama ihtimali, kredi piyasaları ve tüketiciler tarafından da yakından izleniyor. Özellikle ev alma hayali kuran tüketiciler de TCMB’nin hamlesinin ardından konut kredisi faizlerinde yaşanabilecek muhtemel indirimlere kilitlendi. Bankalarca sunulan konut kredisi faiz oranlarında ise son haftalarda önemli bir değişim yaşanmıyor.

EN UYGUN KONUT KREDİLERİ

Bugün itibarıyla bankalar tarafından 120 ay vadede sunulan en uygun konut kredileri şöyle:

Akbank: %2,89

%2,89 Garanti Bankası: %2,99

%2,99 Kuveyt Türk: %2,99 (Kâr payı oranı)

%2,99 (Kâr payı oranı) Yapı Kredi: %3,05

%3,05 QNB: %3,09

%3,09 Ziraat Katılım: %3,09 (Kâr payı oranı)

%3,09 (Kâr payı oranı) İş Bankası: %3,10

%3,10 TEB: %3,15

%3,15 Ziraat Bankası: %3,19

1 MİLYON TL'NİN GERİ ÖDEMESİ

En düşük orana göre 1 milyon TL konut kredisinin güncel geri ödeme tablosu şöyle:

Kredi Tutarı: 1 milyon TL

1 milyon TL Kredi Oranı: %2,89

%2,89 Kredi Vadesi: 120 ay

120 ay Aylık Taksit: 29 bin 879 TL

29 bin 879 TL Toplam geri ödeme: 3 milyon 585 bin 427 TL (Masraflar hariç)

KONUT SATIŞLARINDA DURUM

Türkiye genelinde konut satışlarına bakıldığında; haziranda %35,8 artarak 107 bin 723'e ulaştı. Yılın ilk yarısında ise toplam konut satışlar %26,9 artarak 691 bin 893 adet oldu. Bu veri tüm zamanların en yüksek ikinci ocak-haziran dönemi verisi olarak kayıtlara geçti. Bu arada yüksek faiz oranlarına rağmen yılın ilk yarısında kredili konut satışları da geçen yılın aynı dönemine göre %100,5 artarak 103 bin 90 adede ulaştı.