Yarış kızıştı, rakam 100 bin TL’ye koşuyor! Faizsiz kredi kullanırken bunlara dikkat

TCMB’nin faiz indirimlerine başlaması beklenirken, ihtiyaç kredisi faiz oranlarında yüksek seyir sürüyor. Tüketiciler de çözümü faizsiz kredilerde aramaya başladı. Bankalarca sunulan faizsiz kredi limitleri 90 bin TL’ye kadar yükseldi. Ancak tüketicilere; kısa vade, kart alma zorunluluğu, ileride kart aidatı, kredi skoruna takılma gibi uyarılar yapılıyor. Hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor? Tüketiciler nelere dikkat etmeli? Detaylar haberimizde…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Merkez Bankasının bu ayki toplantısıyla birlikte faiz indirimlerine yeniden başlaması beklenirken, tüketiciler de kredi faizlerindeki düşüşe odaklandı. Bugün itibarıyla ihtiyaç kredisi faizlerinde yüksek seyir devam ediyor.

12 ay vadeli kredilerde %32 olan faiz yükü, 36 ay vadeli kredilerde %90’a kadar çıkıyor. Tüketiciler de çözümü bankalar tarafından sunulan faizsiz kredilerde aramaya başladı. Bu hafta faizsiz kredi limitleri 90 bin TL’ye kadar yükseldi. Böylece bu üründe yeni zirve seviye de görülmüş oldu.

FAİZSİZ KREDİ VEREN BANKALAR

-Akbank: 90 bin TL

3 ay vadeli 65.000 TL'ye varan Taksitli Artı Para

3 ay vadeli 25.000 TL'ye varan Taksitli Avans

-QNB: 85 bin TL

3 ay vadeli, 60.000 TL ihtiyaç kredisi

3 ay vadeli, 25.000 TL taksitli nakit avans

-Garanti BBVA: 75 bin TL

3 ay vadeli, 50.000 TL'ye varan kredi

3 ay vadeli, 25.000 TL'ye varan taksitli nakit avans

-TEB: 75 bin TL

6 ay vadeli, 50.000 TL'ye varan kredi

3 ay vadeli, 25.000 TL taksitli nakit avans

-Enpara: 60 bin TL

6 aya varan vade ile, 60.000 TL’ye kadar faizsiz ve masrafsız ihtiyaç kredisi

-İş Bankası: 55 bin TL

3 ay vadeli 25.000 TL’ye varan Taksitli Nakit Avans

1 ay vadeli 30.000 TL’ye varan Ek Hesap

-Denizbank: 50 bin TL

3 ay vadeli, 25.000 TL'ye varan kredi

3 ay vadeli, 25.000 TL'ye varan taksitli nakit avans

KATILIM BANKALARI

Bu arada Katılım Bankaları da "harcama" kampanyaları düzenliyor.

-Kuveyt Türk: 80 bin TL

İhtiyaç Kart ile 30.000 TL'ye kadar harcamaya vade farksız 9 taksit

Sağlam Kart Troy ile 50.000 TL’ye kadar harcamaya vade farksız 5 taksit

-AlBaraka: 85 bin TL

Vade farksız 25.000 TL Finansman

World kartlarınız ile 60.000 TL'ye kadar vade farksız 6 Taksit

TÜKETİCİLERE ÖNEMLİ UYARILAR

Sektör temsilcileri ve tüketici dernekleri, faizsiz kredilerle ilgili olarak tüketicilere şu uyarılarda bulunuyor:

-Bankalar “faizsiz kredi” ürününü genellikle yeni müşterilerine sunuyor. Dolayısıyla daha önceden bir bankanın müşterisi iseniz, o bankanın sunduğu bu üründen yararlanamıyorsunuz.

-Bankalar tarafından ilan edilen faizsiz kredi miktarları, her yeni hesap açan müşteriye sunulmuyor. Genellikle bu tutarlar, maksimum miktarları ifade ediyor. Kredi talep edenin kredi notuna göre, faizsiz kredi tutarı daha düşük olabiliyor.

-Bugün ihtiyaç kredilerinde geri ödeme vadesi 36 aya kadar uzamış durumda. Ancak faizsiz kredilerde vadeler en fazla 6 aya kadar çıkabiliyor. Vadenin kısa olması, aylık aile bütçesinden “daha fazla nakit çıkışı” olarak karşınıza gelebilir. Bu da bütçeyi zorlayabilir.

-Faizsiz kredilerin bir kısmı nakit olarak verilirken, bir kısmı da “kredi kartına nakit avans” olarak tanımlanıyor. Dolayısıyla tüketiciler, hesap açtırdıkları bankadan kredi kartı çıkarmak zorunda da kalabiliyor. Böylece tüketiciler, gelecek dönemde kart aidatı da ödemek zorunda kalabilir.

-Faizsiz kredilerin kredi kartına tanımlanan miktarı, daha önceden edindiğiniz kredi kartlarının toplam limitine takılabilir. Yani daha düşük bir limitle karşılaşabilir, böylece faizsiz olarak sunulan maksimum faydadan istifade edemeyebilirsiniz.

-Bazı tüketiciler “birçok bankadan aynı anda faizsiz kredi alma” yanılgısına da düşebiliyor. Bankacılık sisteminde krediler, tüketicinin gelir ve risk durumuna göre özel limitlerle sınırlı oluyor. Öte yandan kart limitleri burada da devreye giriyor. Aynı anda çok sayıda kart alıp, hepsinin faizsiz imkânından faydalanmak mümkün olmuyor.