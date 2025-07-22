Kiracı oranı en yüksek ülkeler şaşırttı! Dikkat çeken Türkiye detayı...

Yaz mevsimiyle birlikte taşıma talaşı da başlarken, taşınanların çoğunu kiracılar oluşturuyor. Türkiye genelinde Haziran 2025 itibarıyla ortalama konut metrekare fiyatı 39 bin 738 TL oldu. Ortalama kiralar 20 bin TL’ye ulaştı. Gayrimenkul İktisatçısı Dr. Ahmet Büyükduman, Türkiye’de son 20 yılda kiracıların oranının %23’den %28’e yükseldiğini söyledi. Türkiye, bu oranla Avrupa ülkeleri arasında da ön sıralarda yer aldı.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. FARUK BİNGÖL - Yaz mevsimiyle birlikte tayini çıkanlar, kontrat süreleri dolanlar ve evlerini değiştirmek isteyenler harekete geçti, binlerce hanede taşınma telaşı başladı. Taşınanların büyük çoğunluğunu ise kirada oturanlar oluşturuyor.

İstanbul Gayrimenkul Değerleme tarafından paylaşılan son verilere bakıldığında; Türkiye genelinde Haziran 2025 itibarıyla ortalama konut metrekare fiyatı 39 bin 738 TL oldu. Ortalama kiralar ise 20 bin TL’ye ulaştı.

KİRACI ORANI YÜKSELİYOR

Emlak piyasasının hareketli olduğu İstanbul ve Muğla’da ortalama 30.000 TL olan kiralar, Ankara ve İzmir’de 25.000 TL ve Kocaeli 21.500 TL oldu. Konut fiyatlarında son yıllarda yaşanan artış, Türkiye’de kiracı oranının da yükselmesini beraberinde getirdi. Türkiye %28,2’lik kiracı oranıyla Avrupa ülkeleri arasında ön sıralarda yer aldı.

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KİRACI ORANI EN YÜKSEK ÜLKELER

Eurostat tarafından paylaşılan verilere göre Avrupa’da kiracı oranı en yüksek ülkeler şöyle:

İsviçre: %52,3 Almanya: %46,8 Danimarka: %38,9 İsveç: %34,6 Avusturya: %30,7 Türkiye: %28,2 Lüksemburg: %28,2 Yunanistan: %23,0 AB ortalama: %21,1 Malta: %21,0

KİRACI ORANI EN DÜŞÜK ÜLKELER

Yine Eurostat verilerine göre Avrupa’da kiracı oranı en düşük ülkeler ise şunlar oldu:

Sırbistan: %2,5 Litvanya: %2,9 Karadağ: %3,3 Slovakya: %4,1 Macaristan: %4,2 Polonya: %4,8 Hollanda: %5,3 Letonya: %6,1 Slovenya: %6,8 Estonya: %8,1

TÜRKİYE'DE KONUT SAHİPLİĞİ

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Gayrimenkul İktisatçısı Dr. Ahmet Büyükduman, Türkiye’de son 20 yılda kiracıların oranının %23’den %28’e yükseldiğini, konut sahipliği oranının ise %61’den %56’ya gerilediği hatırlattı. Dr. Ahmet Büyükduman, “Türkiye’de bir de %15 civarında kira ödemeden bir başkasının evinde oturanlar var. Onları da hesaba katınca konut sahipliği oranı %71’i buluyor” dedi.

GELİR SEVİYESİ ARTTIKÇA...

Dr. Ahmet Büyükduman, “Eurostat verilerine bakınca; İsviçre, Almanya, Avusturya gibi yüksek gelirli ülkelerde konut sahipliği oranı düşük iken; Romanya, Bulgaristan, Sırbistan gibi düşük gelirli ülkelerde konut sahipliği oranı hayli yüksek. Ülkelerin zenginlik düzeyleri arttıkça konut sahipliği oranı azalıyormuş gibi görünüyor” ifadelerini kullandı.

GÖÇ, HAYAT TARZI, YAŞAM SÜRESİ...

Ülkelerin konut sahipliği ve kiracılık oranlarının yapısal ve tarihsel bir geçmişle bağlantılı olduğunu da aktaran Dr. Ahmet Büyükduman; Türkiye’deki durumu ise farklı açılardan irdelemek gerektiğini belirterek, gelir gruplarına göre sahiplik ve kiracılık oranlarında değişim olabileceğini, köyden kente göçün etkisi, hayat tarzı değişiklikleri, uzayan ömür dolayısıyla sahiplik süresinin uzaması ve intikallerin gecikmesi gibi faktörlerin ülkemizde etkisini gösterdiğini söyledi.