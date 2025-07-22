Mevduat faizlerinde bir dönemin sonu! TCMB öncesi 1 milyon TL’nin getirisi...

Enflasyonun haziranda %35 sınırına kadar gerilemesinin ardından, TCMB’den de bu haftaki toplantıda ağırlıklı olarak politika faizini %46,00’dan %43,50’ye çekmesi bekleniyor. TCMB öncesinde harekete geçen bankalar ise mevduat faizlerini aşağı çekmeye devam ediyor. Bu hafta mevduat oranları uzun bir aranın ardından %50 barajının altına geriledi. Mevduatta en yüksek oranlar hangi bankalarda? 1 milyon TL’nin güncel getirisi… Detaylar haberimizde!

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. FARUK BİNGÖL- Merkez Bankasının kritik faiz kararına 3 gün kaldı. Piyasalarda TCMB’den faiz indirimi bekleniyor. AA Finans tarafından gerçekleştirilen anketin sonuçlarına göre 24 Temmuz Perşembe günü gerçekleşecek Para Politikası Kurulu toplantısında 250 baz puanlık faiz indirimi yapılabileceği tahmini öne çıktı.

350 BAZ PUAN GELİR Mİ?

ABD’li Goldman Sachs 350 baz puanlık faiz indirimi beklentisini dile getirirken, Tacirler Yatırım tarafından bu hafta başında paylaşılan günlük bültende de “Merkez’den 250 baz puan faiz indirimi beklerken, 300-350 baz puanlık indirim olasılıklarını da dışlamıyoruz” görüşü paylaşıldı.

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TCMB'NİN ANKETİ

Öte yandan Merkez Bankası (TCMB) tarafından her ay düzenli olarak gerçekleştirilen Piyasa Katılımcıları Anketi'nin temmuz ayı sonuçları da dün açıklandı. Buna göre katılımcıların, TCMB'nin politika faizine ilişkin ilk toplantıda beklentisi ortalama yüzde 43,29 olarak öne çıktı.

MEVCUT POLİTİKA FAİZİ %46,00

Yıllık enflasyonun haziranda %35 sınırına kadar gerilemesinin ardından TCMB’den bütün beklentiler “politika faizinde düşüş öngörüsüne” işaret ederken, ağırlıklı olarak mevcutta %46,00 olan politika faizinin %43,50’e çekilebileceği bekleniyor.

DİKKATLER MEVDUAT FAİZİNDE

Piyasalarda dikkatler bir yandan mevduat faizlerine çevrildi. TCMB’nin faiz kararı öncesinde harekete geçen bankalar, mevduat faizlerini aşağı çekmeye başladı. Bu hafta “vadesiz hesapta para bulundurma zorunluluğu” olmaksızın bankalarca sunulan mevduat oranları %50 barajının altına geriledi.

EN YÜKSEK MEVDUAT ORANLARI

22 Temmuz 2025 itibarıyla bankalarca sunulan en yüksek “şartsız” mevduat oranları şöyle sıralanıyor:

QNB: %49,50

%49,50 TEB: &49,00

&49,00 ING: %49,00

%49,00 HSBC: %49,00

%49,00 Odea: %49,00

%49,00 Denizbank: %49,00

%49,00 Getir Finans: %48,00

%48,00 Ziraat Bankası: %47,50

%47,50 Garanti BBVA: %47,00

1 MİLYON TL'NİN GETİRİSİ

En yüksek oran dikkate alınarak yapılan hesaplamaya göre 1 milyon TL’nin güncel getiri tablosu şöyle: