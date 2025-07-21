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Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? TCMB faiz kararı için geri sayım başladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? TCMB faiz kararı için geri sayım başladı
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Temmuz ayı faiz kararının açıklanacağı tarih beklenirken gözler toplantı tarihine çevrildi. Son yapılan beklenti anketlerine bakıldığıda faiz indirimi yönünde beklentilerin oluştuğu gözlemlendi. Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? İşte 2025 Temmuz Merkez Bankası toplantı tarihi. ..

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) merakla beklenen Temmuz ayı faiz kararı için nefesler tutuldu.

Merkez Bankası Haziran ayında faiz oranlarını sabit tutarken bu ay faiz indirimi gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. Özellikle enflasyondaki düşüş eğilimi ve küresel piyasalardaki gelişmeler baz alındığında Temmuz ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında alınacak kararlar merak konusu oldu. Peki, Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? İşte tüm ayrıntılar...

Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? TCMB faiz kararı için geri sayım başladı - 1. Resim

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası faiz kararları henüz açıklanmadı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından belirlenen 2025 toplantı takvimine göre, TCMB'nin temmuz ayı faiz kararı 24 Temmuz 2025 tarihinde saat 14.00'te açıklanacak.

Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? TCMB faiz kararı için geri sayım başladı - 2. Resim

FAİZDE BEKLENTİLER NE YÖNDE?

Faiz indirimine gidildiğinde özellikle borsada yatırım araçları değer kazanmaya başlıyor. Son zamanlarda faiz indirimi beklentilerinde borsanın yukarı yönde bir ivme kazandığını saptanmıştır. 

24 Temmuz'da yapılacak TCMB Para Politikası Kurulu toplantısında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Haziran ayı faiz oranını yüzde 46'da sabit tutmuştu. Şu an ise politika faizinin 250 baz puan indirilerek yüzde 43,50’ye düşürülmesi bekleniyor. 

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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