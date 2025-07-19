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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? Gözler PPK toplantısında!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? Gözler PPK toplantısında!
TCMB, Faiz Kararı, PPK, Enflasyon, Para Politikası, Döviz Kurları, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan faiz kararları, piyasalarda yakından takip edilmeye devam ediyor. Para Politikası Kurulu (PPK) toplantılarıyla belirlenen faiz oranları, döviz kurları, altın fiyatları ve mevduat faizleri üzerinde doğrudan etkili oluyor. Peki, temmuz ayı TCMB faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılının temmuz ayına ilişkin faiz kararını açıklamaya hazırlanıyor. Enflasyonla mücadele ve para politikasının seyri açısından kritik önem taşıyan bu karar, yatırımcıların ve ekonomistlerin gündeminde yer alıyor. Haziran ayında politika faizini yüzde 46 seviyesinde sabit tutan Merkez Bankası’nın temmuz ayında nasıl bir adım atacağı ise merak konusu oldu. 

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? Gözler PPK toplantısında! - 1. Resim

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından daha önce açıklanan 2025 yılı toplantı takvimine göre, temmuz ayı faiz kararı için tarih belli oldu. TCMB, temmuz ayı faiz kararını 24 Temmuz 2025 Perşembe günü saat 14.00’te kamuoyu ile paylaşacak. 

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? Gözler PPK toplantısında! - 2. Resim

SON FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

TCMB’nin haziran ayında gerçekleştirdiği son Para Politikası Kurulu toplantısında, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 46 seviyesinde sabit bırakılmıştı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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