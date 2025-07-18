ABD'de polis eğitim merkezinde patlama!

ABD'nin Los Angeles kentindeki bir polis eğitim binasında patlama meydana geldi. Olayda ilk bilgilere göre en az 3 kişi öldü.

ABD'de polis eğitim merkezinde korkunç patlama... Los Angeles'taki bir kolluk kuvvetleri eğitim tesisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yaşanan patlamada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti.

ABD POLİS EĞİTİİM MERKEZİ'NDE PATLAMA

Patlama, Los Angeles'taki County Şerif Departmanı'na ait bir eğitim tesisinde yaşandı. Biscailuz Center Akademi Eğitim binasında yaşanan patlamaya ilişkin ABD hükümetinden ilk açıklamalar geldi.

EN AZ 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

ABD Başsavcısı, eğitim tesisinde meydana gelen “korkunç olay” sonrasında en az üç kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Başsavcı Pam Bondi, X'te yaptığı paylaşımda, "bir kolluk kuvvetleri eğitim tesisinde en az üç kişinin ölümüne yol açan korkunç bir olay yaşandığını" söyledi.

Kaliforniya Valisi Gavin Newsom'un ofisi, kendisine "bildirilen patlama" hakkında bilgi verildiğini ve "durumu yakından takip ettiğini" söyledi.

ÖLENLER ŞERİF YARDIMCISI

Fox News ve diğer ABD medya kuruluşları, Biscailuz Eğitim Merkezi'ndeki olayın bir kaza gibi göründüğünü ve en az üç şerif yardımcısının hayatını kaybettiğini bildirdi.

Yaralanan olup olmadığı veya patlamanın nedeni henüz bilinmezken, Fox News'e konuşan kaynaklar, olayın "kaza" olarak değerlendirildiğini ifade etti.

Yerel kaynaklar, patlamanın sabah saatlerinde Los Angeles Şerif Departmanının özel güvenlik birimleri ve bomba imha ekibinin bulunduğu yerleşkede meydana geldiğini ifade etti.

FBI OLAY YERİNDE

ABD Başsavcısı Pam Bondi, federal ajanların olay yerine müdahale ettiğini söyledi. Bondi "Federal ajanlarımız olay yerinde ve daha fazla bilgi edinmek için çalışıyoruz. Lütfen öldürülen şerif yardımcılarının aileleri için dua edin" dedi.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı sekreteri, patlamaya müdahale etmek için bakanlığın eyalet ve federal kolluk kuvvetleriyle birlikte çalıştığını söyledi. İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, "Güncellemeler geldikçe kamuoyu ile paylaşılacaktır. Polis teşkilatımız ve sevdikleri için dua edin" diye X'te paylaşım yaptı.