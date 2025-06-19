Los Angeles Lakers'ta bir dönem sona erdi! Spor tarihinin en büyük satışı: İşte dudak uçuklatan anlaşma...

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milyonlarca taraftarı olan Los Angeles Lakers, 46 yıl sonra el değiştiriyor. 1979'da 67,5 milyon dolara Lakers'ı satın alan Buss Ailesi'nin temsilcisi Jeanie Buss, kulübü Dodgers'ın sahibi Mark Walter'a satmaya hazırlanıyor. Anlaşmanın mali boyutu spor tarihine geçecek. Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre Walter'ın serveti 12,5 milyar dolar.

NBA tarihinin en çok şampiyonluk kazanan (Boston Celtics 18 şampiyonluk, Lakers 17 şampiyonluk) ikinci takımı olan; Kareem Abdul-Jabbar, Magic Johnson, Kobe Bryant, Shaquille O'Neal, Carmelo Anthony ve LeBron James gibi birçok dünyaca ünlü yıldızın formasını giydiği Los Angeles Lakers, yaklaşık 50 yıl sonra ilk kez yeni bir soyadıyla yönetilecek.

Buss Ailesi, 1979 yılından beri çoğunluk hissesine sahip olduğu NBA kulübünü, 10 milyar dolar karşılığında Dodgers'ın sahibi ve Guggenheim Partners LLC'nin CEO'su Mark Walter'a satmayı kabul etti.

REKOR SATIŞ: 10 MİLYAR DOLAR

ESPN'de yer alan habere göre; Buss Ailesi ile Mark Walter arasındaki satış işlemleri tamamlandı. 10 milyar dolarlık anlaşma, spor tarihinin en yüksek satışı olarak tarihe geçecek.

MARK WALTER'IN SERVETİ

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre, LA Lakers'ın yeni sahibi Walter'ın 12,5 milyar dolar serveti bulunuyor.

2021'den beri Lakers'ta azınlık hissedarı olan Walter, aynı zamanda WNBA'de (Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi) mücadele eden Los Angeles Sparks takımının, yeni kurulan Cadillac Formula 1 takımının ve profesyonel kadın hokey liginin sahibi.