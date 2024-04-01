Kobe Bryant'ın şampiyonluk yüzüğü satıldı! 43 teklif verildi, rekorun sahibi oldu
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kobe Bryant'ın 2000 yılında kazandığı şampiyonluk yüzüğü yapılan açık artırmada satıldı. Açık artırma sırasında 43 kez teklif verilen yüzük NBA tarihinin en pahalı satılan şampiyonluk yüzüğü oldu.
Trajik bir helikopter kazasında hayatını kaybeden Kobe Bryant'ın şampiyonluk yüzüğü satışa sunuldu.
Los Angeles Lakers'ta 5 şampiyonluk yaşayan Kobe Bryant'ın 2000 yılında kazandığı şampiyonluk yüzüğü yapılan açık artırmada satıldı.
REKOR BEDELLE SATILDI
4 kez MVP ödülü sahibi Kobe Bryant, 2000 yılı şampiyonluğuna ait yüzüğünü babasına hediye etmişti. Açık artırmada satılan yüzük 927 bin dolar karşılığında sahibini buldu.
43 TEKLİF VERİLDİ
Açık artırma sırasında 43 kez teklif verilen yüzük NBA tarihinin en pahalı satılan şampiyonluk yüzüğü oldu. Buna rağmen bir spor şampiyonluğu yüzüğü baz alındığında 1927 Dünya Serisi'nde kazanılan beyzbolcu Babe Ruth'un yüzüğü 2.09 milyon dolarlık satışla rekoru elinde tutuyor.
Kaynak: Türkiye Gazetesi