Kobe Bryant'ın şampiyonluk yüzüğü satıldı! 43 teklif verildi, rekorun sahibi oldu

Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi 1 Nisan 2024 22:48 - Güncelleme: 1 Nisan 2024 22:52 - Güncelleme:

Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi

Kobe Bryant'ın 2000 yılında kazandığı şampiyonluk yüzüğü yapılan açık artırmada satıldı. Açık artırma sırasında 43 kez teklif verilen yüzük NBA tarihinin en pahalı satılan şampiyonluk yüzüğü oldu.