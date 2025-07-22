Gram altın rekora yakın! Temmuzda dikkat çeken prim

Altın fiyatlarında son dakika! 22 Temmuz 2025 gram altın fiyatı 4.405 TL’den güne başlıyor. Dünkü işlemlerde 4.420 TL ile rekor kıran gram fiyatı, zirve seviyeye yakın görünümünü koruyor. Gram fiyatında sadece temmuz ayında %4’e yakın yükseliş yaşandı. Ons fiyatının 3.400 dolara yönelmesi gram altına destek olurken; piyasalarda FED Başkanına soruşturma talebi ve ticaret savaşları belirsizliği takip ediliyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/EKONOMİ SERVİSİ - Altın fiyatları yeni haftaya hızlı başlangıç yaptı. Küresel piyasalarda ons altın fiyatı bugünkü işlemlerde 3.403 doları test ederek son 1 ayını en yüksek seviyeni gördü. Sabah saatlerinde ise ons fiyatı 3.390 dolara yakın denge arayışını sürdürüyor. Geçen hafta 3.350 dolardan kapanış yapan ons fiyatı bu haftanın ilk 2 işlem gününde %1,2 prim yaptı.

22 TEMMUZ 2025 GRAM ALTIN

Onsta yaşanan yükseliş iç piyasada gram altına da yansıdı. Dünkü işlemlerde gram fiyatı 4.420 TL ile rekor kırdı. 22 Temmuz 2025 gram altın fiyatı ise 4.405 TL’den güne başlıyor. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda gram fiyatı 4.365 – 4.415 TL alım ve satım aralığında seyrediyor. Çeyrek altın ise sabah saatlerinde 7.200 TL’den satılıyor.

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POWELL'A SORUŞTURMA TALEBİ

Altın fiyatlarını etkileyen gelişmelere bakıldığında; ABD’de Temsilciler Meclisi Üyesi Anna Paulina Luna, "yalan beyanda bulunduğu" iddiasıyla, FED Başkanı Jerome Powell'a yönelik soruşturma açılması için Adalet Bakanlığına başvurdu. Bu başvurunun, ABD Başkanı Trump başta olmak üzere Beyaz Saray yönetiminin, Powell’a yönelik eleştirilerini artırdığı bir dönemde gelmesi dikkat çekti.

Piyasalarda FED’in bağımsızlığına yönelik endişeler de devam ederken, yatırımcılar bugün FED Başkanı Powell’dan gelecek açıklamalara kilitlendi.

TİCARET SAVAŞLARI ENDİŞESİ

Öte yandan Trump'ın gümrük vergileri için son tarih olarak işaret ettiği 1 Ağustos öncesinde de piyasada belirsizliğin devam etmesi güvenli liman alımlarına destek oluyor. Dikkatler, özellikle ABD-AB ticaret müzakerelerine çevrildi.

Trump, AB’den ithalatın çoğuna %30 gümrük vergisi uygulama tehdidinde bulunmuştu. AB tarafı da herhangi bir anlaşma sağlanamaması durumunda ABD'ye karşı kapsamlı bir tedbir paketi hazırlıyor.