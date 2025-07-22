Borsada ilk şirket bilançosu açıklandı! 9 kurumdan hedef fiyat geldi

Borsa İstanbul’da ikinci çeyrek bilanço mevsimi Türkiye Sigorta ile başladı. Şirket, 2025 yılının ilk yarısında 72,679 milyar TL prim üretti ve 9,392 milyar TL net kâr açıkladı. Kârlılıkta %43 oranında aratış dikkat çekti. Bilançonun ardından 9 aracı kurumdan hedef fiyat raporu da geldi. TURSG 2025 hedef fiyat kaç TL? Detaylar haberimizde...

TÜRKİYE GAZETESİ/EKONOMİ SERVİSİ - Borsa İstanbul şirketleri bu hafta itibarıyla 2025 yılının ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıklamaya başladı. İlk bilanço dün Türkiye Sigorta’dan geldi. Böylece şirketin ilk yarı yıl finansal performansı da belli oldu.

Açıklanan sonuçlara göre;

Türkiye Sigorta 2025 yılının ilk yarısında 72,679 milyar TL prim üretti.

Toplam prim üretimi, geçen yılın aynı dönemine göre %44 yükseldi.

Şirketin net kârı bu yılın ilk 6 ayında 9,392 milyar TL oldu.

Kârlılıkta da bu dönemde %43 oranında aratış dikkat çekti.

TURSG HİSSE FİYAT

Türkiye Sigorta hissesi dünkü işlemlerde %5,74 prim yaparak 9,40 TL’den kapanış gerçekleştirdi.

TURSG’de haftalık getiri %9,56 ve son 1 aylık getiri ise %18,39 olarak gerçekleşti.

Hissede son kapanış itibarıyla F/K oranı 6,07 ve PD/DD oranı da 2,57 oldu.-

Bu arada şirket son 52 haftalık süreçte en yüksek 9,91 TL ve en düşük 5,60 TL’yi gördü.

TURSG 2025 HEDEF FİYAT

Türkiye Sigorta tarafından bilançonun açıklanmasının ardından 9 aracı kurum tarafından hedef fiyat raporları paylaşıldı. Buna göre kurumların güncel hedef fiyatları şöyle sıralandı:

Marbaş Menkul Değerler: 15,93 TL

15,93 TL Ak Yatırım: 14,50 TL

14,50 TL Deniz Yatırım: 14,00 TL

14,00 TL Oyak Yatırım: 13,75 TL

13,75 TL İntegral Yatırım: 13,55 TL

13,55 TL Alnus Yatırım: 13,51 TL

13,51 TL Yapı Kredi Yatırım: 13,50 TL

13,50 TL Tera Yatırım: 13,45 TL

13,45 TL İş Yatırım: 13,22 TL