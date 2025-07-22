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İstanbul'da sokak ortasında vahşet! Önce kovaladı, sonra bıçakladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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İstanbul&#039;da sokak ortasında vahşet! Önce kovaladı, sonra bıçakladı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sultangazi'de sokak ortasında bıçaklı saldırıya uğrayan 21 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri, kimliği henüz bilinmeyen şahsı yakalamak için geniş çaplı arama çalışması başlattı.

İstanbul Sultangazi'de saat 23.00 sularında, 21 yaşındaki V.K., kimliği belirlemeyen bir saldırgan tarafından önce kovalandı ardından bıçaklı saldırıya uğradı.

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan V.K. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

21 yaşındaki gencin hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

SALDIRGAN HER YERDE ARANIYOR

V.K.’yı bıçaklayan ve ölümüne sebep olan saldırgan saldırının ardından hızla olay yerinden uzaklaştı. Kimliği henüz bilinmeyen şahsı yakalamak için polis ekipleri geniş çaplı arama çalışmaları başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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