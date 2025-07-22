Sokak değil savaş alanı! Husumetli oldukları ailenin evini bastılar: 2 ağır yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 22 Temmuz 2025 00:07 - Güncelleme: 22 Temmuz 2025 00:14 - Güncelleme:

Kocaeli, Kavga, Silahlı Saldırı, Yaralı, Haber

Kocaeli İzmit’te husumetli iki aile arasında çıkan silahlı ve sopalı kavgada 1’i silahla olmak üzere 8 kişi yaralandı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınırken, yaralılardan 2’sinin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşanan olayda, aralarında husumet bulunan 2 ailenin kavgası nedeniyle kabus anları yaşandı. EV BASKINI YAPTILAR Edinilen bilgiye göre, Yenişehir Mahallesi'nde bir aile aralarında önceden husumet olan ailenin Arkan Sokak'ta bulunan 3 katlı evini bastı. Aileler arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. TAŞ, SOPA, DEMİR... Taş, sopa ve demirlerin kullanıldığı arbedede binadaki dairelerin camları kırıldı. Kavganın büyümesiyle silahların da ateşlendiği olayda 1 kişi vurularak, 7 kişi ise darp sonucu çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine terlik, taş, sopa ve demirlerin saçıldığı görüldü. SORUŞTURMA BAŞLATILDI Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan silahla vurulan kişi ile darp edilen bir kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. İlgili Haber Karısı tüfekle vurmuştu, detaylar ortaya çıktı! İzmit'deki cinayet hakkında yeni iddialar Kocaeli'de alkollü sürücü dehşeti! Araç bariyere saplandı: Ölüm haberleri geldi Polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak, kavgaya karıştığı tespit edilen 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Batıkan Altaş