Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Sokak değil savaş alanı! Husumetli oldukları ailenin evini bastılar: 2 ağır yaralı

Sokak değil savaş alanı! Husumetli oldukları ailenin evini bastılar: 2 ağır yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kocaeli, Kavga, Silahlı Saldırı, Yaralı, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kocaeli İzmit’te husumetli iki aile arasında çıkan silahlı ve sopalı kavgada 1’i silahla olmak üzere 8 kişi yaralandı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınırken, yaralılardan 2’sinin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşanan olayda, aralarında husumet bulunan 2 ailenin kavgası nedeniyle kabus anları yaşandı.

Sokak değil savaş alanı! Husumetli oldukları ailenin evini bastılar: 2 ağır yaralı - 1. Resim

EV BASKINI YAPTILAR

Edinilen bilgiye göre, Yenişehir Mahallesi'nde bir aile aralarında önceden husumet olan ailenin Arkan Sokak'ta bulunan 3 katlı evini bastı.

Aileler arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Sokak değil savaş alanı! Husumetli oldukları ailenin evini bastılar: 2 ağır yaralı - 2. Resim

TAŞ, SOPA, DEMİR...

Taş, sopa ve demirlerin kullanıldığı arbedede binadaki dairelerin camları kırıldı. Kavganın büyümesiyle silahların da ateşlendiği olayda 1 kişi vurularak, 7 kişi ise darp sonucu çeşitli yerlerinden yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine terlik, taş, sopa ve demirlerin saçıldığı görüldü.

Sokak değil savaş alanı! Husumetli oldukları ailenin evini bastılar: 2 ağır yaralı - 3. Resim

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan silahla vurulan kişi ile darp edilen bir kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak, kavgaya karıştığı tespit edilen 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Şakir Paşa Ailesi 2. sezon olacak mı, iptal mi?AFP tarihinde bir ilk! Gazeteciler Gazze'de açlıktan ölmek üzere...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Çanakkale'de yabancı uyruklu kadının sır ölümü! Cansız bedeni evinde bulundu - 3. SayfaÇanakkale'de yabancı uyruklu kadının sır ölümüErciyes Dağı'nın eteğinde esrarengiz olay! Yaklaşık 1 aydır aranıyordu... - 3. SayfaErciyes Dağı'nın eteğinde esrarengiz olay!Katledilen Ayşe Tokyaz'ın ölmeden önceki son videosu ortaya çıktı - 3. Sayfa"Bir gün ölürsem sevdiklerime anlatın"Yolculukları kabusa döndü! Balıkesir’de otobüs devrildi, 27 kişi yaralandı - 3. SayfaBalıkesir’de otobüs devrildi, bilanço ağırSivas’ta yolcu otobüsü devrilmiş, can pazarı yaşanmıştı! Feci kazada şoför hakkında karar verildi - 3. SayfaFeci kazada şoför hakkında karar verildiSamsun'da felaket anları: İşçileri taşıyan halat bir anda koptu! O anlar kameralara yansıdı - 3. Sayfaİşçileri taşıyan halat bir anda koptu!
Sonraki Haber Yükleniyor...