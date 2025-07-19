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Karısı tüfekle vurmuştu, detaylar ortaya çıktı! İzmit'deki cinayet hakkında yeni iddialar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Karısı tüfekle vurmuştu, detaylar ortaya çıktı! İzmit&#039;deki cinayet hakkında yeni iddialar
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde karısı tarafından tüfekle vurularak öldürülen adam hakkında yeni iddialar ortaya çıktı. 3 ay kadar önce kayınbabasının oturduğu binaya taşındığı, madde bağımlısı olduğu ve eşini sık sık dövdüğü, cinayetin de bu sebeple meydana geldiği iddia edildi.

Olay, sabah saatlerinde İzmit ilçesi Alikahya Fatih Mahallesi'nde bulunan 3 katlı evin birinci katında meydana geldi. Henüz bilinmeyen sebeple F. Okur isimli kadın ile eşi Şükrü Okur (29) arasında tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine F. Okur, evde bulunan tüfekle bir çocuk babası eşine ateş etti. Şükrü Okur kanlar içinde yerde kalırken, ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Şükrü Okur'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Karısı tüfekle vurmuştu, detaylar ortaya çıktı! Kocaeli'deki cinayet hakkında yeni iddialar - 1. Resim

YENİ İDDİALAR

Şükrü Okur'un cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. F. Okur ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Şükrü Okur'un 2-3 ay kadar önce kayınpederinin binasına taşındığı öğrenildi. Şükrü Okur'un madde bağımlısı olduğu ve karısını sürekli dövdüğü, cinayetin de bu sebeple meydana geldiği iddia edildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Karısı tüfekle vurmuştu, detaylar ortaya çıktı! Kocaeli'deki cinayet hakkında yeni iddialar - 2. Resim

Karısı tüfekle vurmuştu, detaylar ortaya çıktı! Kocaeli'deki cinayet hakkında yeni iddialar - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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