İzmit bu cinayeti konuşuyor... Kadın kocasını vurarak öldürdü: Çocuk detayı kahretti
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Kocaeli'de Şükrü O. tartıştığı eşi tarafından vurularak öldürüldü. Çiftin bir çocukları olduğu öğrenilirken kadın gözaltına alındı.
Cinayet, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 3 katlı bir evin birinci katında yaşandı.
Henüz bilinmeyen sebeple F.O. isimli kadın, ile eşi Şükrü O. (29) arasında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine F.O., evde bulunan tüfekle eşine ateş etti.
ADAM OLAY YERİNDE CAN VERDİ
İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Şükrü O’nun hayatını kaybettiğini belirledi.
F.O., polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, çiftin bir çocuğu olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Çağla Çağlar