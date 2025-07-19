İzmit bu cinayeti konuşuyor... Kadın kocasını vurarak öldürdü: Çocuk detayı kahretti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 19 Temmuz 2025 08:59 - Güncelleme: 19 Temmuz 2025 09:09 - Güncelleme:

Kocaeli'de Şükrü O. tartıştığı eşi tarafından vurularak öldürüldü. Çiftin bir çocukları olduğu öğrenilirken kadın gözaltına alındı.

Cinayet, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 3 katlı bir evin birinci katında yaşandı. Henüz bilinmeyen sebeple F.O. isimli kadın, ile eşi Şükrü O. (29) arasında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine F.O., evde bulunan tüfekle eşine ateş etti. İlgili Haber Korkunç ölüm! Sahilde güneşlenirken üzerinden iş makinesi geçti ADAM OLAY YERİNDE CAN VERDİ İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Şükrü O’nun hayatını kaybettiğini belirledi. F.O., polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, çiftin bir çocuğu olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Çağla Çağlar