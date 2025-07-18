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Kocaeli'de kaza! İşçi servisi otomobille çarpıştı, 10 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Kocaeli&#039;de kaza! İşçi servisi otomobille çarpıştı, 10 kişi yaralandı
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kocaeli’de işçileri taşıyan servis minibüsü, otomobil ile çarpıştı. Kaza sonrası can pazarı yaşanırken adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Yaralanan 10 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza Gebze ilçesine bağlı Balçık Mahallesi Organize Caddesi üzerinde meydana geldi. 

Kocaeli'de kaza! İşçi servisi otomobille çarpıştı, 10 kişi yaralandı - 1. Resim

İŞÇİ SERVİSİ OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI

M.K. idaresindeki işçi servisi ile Ş.B. yönetimindeki otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kocaeli'de kaza! İşçi servisi otomobille çarpıştı, 10 kişi yaralandı - 2. Resim

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Kazada minibüs sürücüsü ile mesai çıkışında evlerine gitmek üzere araçta bulunan 7 işçi ve otomobil sürücüsü ile yanındaki bir kişi yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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