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Otomobil bariyerlere ok gibi saplandı: Burnu bile kanamadan kurtuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Otomobil bariyerlere ok gibi saplandı: Burnu bile kanamadan kurtuldu
Kocaeli, Otomobil, Bariyer, Kaza, D100 Karayolu, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kocaeli'de yaşanan kazada otomobil bariyerlerle ok gibi saplanarak büyük hasar aldı. Feci kazada sürücü burnu bile kanamadan kazadan kurtuldu.

Kocaeli D100 Karayolu'nda meydana gelen kazada otomobil, yol ayrımında bariyerlere saplandı. Sürücü kazayı burnu kanamadan atlattı.

Kaza, Körfez ilçesi D-100 Karayolu’nun İzmit istikametinde Körfez Barbaros Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ö.Ş. yönetimindeki 54 DP 194 plakalı Honda marka otomobil, yol ayrımına geldiği sırada şerit değiştirmek istedi. 

Otomobil bariyerlere ok gibi saplandı: Burnu bile kanamadan kurtuldu - 1. Resim

ARAÇ HURDA OLDU, SÜRÜCÜNÜN BURNU BİLE KANAMADI 

Ancak sürücünün kontrolünden çıkan araç, bariyerlere çarptı. Bariyer, aracın motor kısmına saplandı. Kazada sürücü yara almazken, araçta ciddi hasar meydana geldi.

Otomobil bariyerlere ok gibi saplandı: Burnu bile kanamadan kurtuldu - 2. Resim

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü, iyi olduğunu söyleyerek hastaneye gitmeyi reddetti. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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