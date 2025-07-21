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Kocaeli'de alkollü sürücü dehşeti! Araç bariyere saplandı: Ölüm haberleri geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaralı, Baraj, Takla, İzmit, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yokuş aşağı inen otomobil, çarptığı yol kenarındaki bariyeri yaklaşık 80 metre sürükleyip, takla attı. Bariyerde asılı kalan otomobilde 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Alkollü olduğu belirlenen hafif yaralı sürücü, gözaltına alındı.

Kocaeli İzmit'e bağlı Gazanfer Bilge Bulvarı'nda gece saatlerinde feci bir kaza meydana geldi. Y.C. yönetimindeki 41 SP 405 plakalı otomobil, rampa inerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyere çarptı. Kazanın şiddetiyle bariyeri yaklaşık 80 metre sürükleyen otomobil, ardından takla atarak bariyerde asılı kaldı.

Kocaeli'de alkollü sürücü dehşeti! Araç bariyere saplandı: Ölüm haberleri geldi - 1. Resim

ARAÇTA SIKIŞANLARI İTFAİYE KURTARDI

Araçta bulunan sürücü Y.C. ile E.Y., Y.K., Fatih Aslan (19) ve Ömer Beyan (24) yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan 5 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kocaeli'de alkollü sürücü dehşeti! Araç bariyere saplandı: Ölüm haberleri geldi - 2. Resim

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Fatih Aslan ile Ömer Beyan hayatını kaybetti. Diğer 3 yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Alkollü sürücü Y.C.'nin tedavisinin ardından gözaltına alındığı bildirildi.

Kocaeli'de alkollü sürücü dehşeti! Araç bariyere saplandı: Ölüm haberleri geldi - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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