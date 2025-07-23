Borsa için kritik 2 gün geldi! BİST 100, günü düşüşle tamamladı

Piyasalarda son dakika! Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi %-0,23 düşüşle 10.592’den kapandı. Analistler 10.750’yi direnç, 10.400’ü destek olarak gösterirken; TCMB faiz kararı ve Fitch ile Moody’s not değerlendirmesinin haftanın son 2 gününe denk geldiğini, bu anlamda perşembe ve cuma günü haber akışının dikkatle takip edileceğini vurguluyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi bugünkü işlemlerde %-0,23 değer kaybetti ve 10.592 puandan kapanış yaptı. Analistler, TCMB PPK toplantısı ve kredi derecelendirme kuruluşlarının gözden geçirmeleri gibi TL varlıklara yön verebilecek önemde konu başlıklarının haftanın son iki işlem gününde yoğunlaşması sebebiyle, piyasaların son 2 günde “bekle-gör” konumuna geçtiğini belirtti.

BİST 100 endeksinde 10.750 seviyesinin ilk direnç olduğunu aktaran analistler, 10.400’ün de önemli destek olduğunu aktardı.

GÜNÜN ÖNEMLİ GELİŞMELERİ

Piyasalarda günün önemli gelişmelerine bakıldığında;

-Tüketici Güven Endeksi temmuzda %1,8 oranında geriledi ve 83,5 oldu. -Türkiye'nin ham çelik üretimi yılın ilk yarısında 18,3 milyon ton olarak açıklandı. Üretimde geçen yılın aynı dönemine göre %1,7 düşüş yaşandı. -Türkiye'de yılın ilk yarısında 202 ülkeye 7,68 milyar dolarlık otomotiv yan sanayi ihracatı gerçekleşti.

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İSO’DAN KÂRLILIK UYARISI

İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan, bugün yaptığı açıklamada, sıkı para politikası sebebiyle finansman giderlerinde yükseliş yaşandığını ve bunun da kârlılığı erittiği uyarısında bulundu. Bahçıvan, “Özellikle daha küçük ve orta ölçekli sanayi kuruluşlarımızın yer aldığı İSO İkinci 500'de, artan faiz oranları ile birlikte dış kaynak ihtiyacı sürmüş ve mali borç stoku artmaya devam etmiştir. Kârlılığın aşındığı bir ortamda firmalarımızın finansal dayanıklılığının zayıfladığını görüyoruz” dedi.

TRUMP’TAN YİNE FED ELEŞTİRİSİ

Dış piyasalara bakıldığında; ABD Başkanı Trump, FED Başkanı Powell’ı eleştirmeye devam etti. Trump “Faiz oranlarımız üç puan daha düşük olmalı. Powell bunu anlamıyor ve asla anlamayacak. FED Yönetim Kurulu harekete geçmeli ancak bunu yapacak cesaretleri yok. Powell kötü bir iş çıkardı ama zaten sekiz ay içinde gidecek" dedi.

AB’DEN %30 TARİFE TEHDİDİ!

Ticaret müzakereleri tarafında ABD ve Japonya %15 gümrük vergisi oranında anlaşırken; dikkatler AB ile devam eden sürece çevrildi. AB, 1 Ağustos'a kadar anlaşma olmazsa 1 Ağustos'tan itibaren 117 milyar dolarlık ABD malına %30 oranında gümrük vergisi uygulamayı planlıyor.

Bu arada Avrupa Merkez Bankasının (ECB) temmuz ayı toplantısında faiz indirimlerine ara vermesi beklenirken, ilk indirimin eylül ya da aralık toplantısında gelmesi bekleniyor.