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Borsada liste güncellendi! 12 hisse temettü endeksine alındı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Borsada liste güncellendi! 12 hisse temettü endeksine alındı
Borsa İstanbul, BİST 100, TCMB, Faiz Kararı, Haber
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Borsa İstanbul, 1 Ağustos-31 Ekim döneminde geçerli olacak “BİST Temettü Endeksi” listesini açıkladı. 12 hisse listeye dahil edildi, 11 hisse ise çıkarıldı. Aralarında MGROS ve ASTOR gibi büyük şirketlerin de yer aldığı hisseler listeye girdi. Bu arada BİST 100 endeksi son kapanışını 10.616’dan yaparken, piyasalarda yarınki TCMB faiz kararı bekleniyor. Analistler kısa vadede 10.400’ü destek ve 10.750’yi direnç olarak gösteriyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/EKONOMİ SERVİSİ - Borsada son 3 yıl içinde nakit temettü ödemesi yapan şirketlerden oluşan BİST Temettü Endeksinde güncellemeye gidildi. Borsa İstanbul tarafından yapılan açıklamaya göre, BİST Temettü Endeksine 1 Ağustos-31 Ekim dönemi için aşağıdaki hisseler dahil edildi:

  • Adel Kalemcilik
  • Astor Enerji
  • Avrupakent GYO
  • Aztek Teknoloji
  • Birikim Varlık Yönetim
  • Göltaş Çimento
  • Kocaer Çelik
  • Migros Ticaret
  • Pasifik GYO
  • Sanifoam Endüstri
  • Suwen Tekstil
  • Torunlar GYO

Bu arada BİST Temettü 25 endeksine ise Anadolu Grubu Holding, Astor Enerji ve Migros alındı.

ÇIKARILAN HİSSELER 

Bu arada aşağıdaki hisseler ise endeksten çıkarıldı:

  • Aksa Enerji
  • Alarko GYO
  • Beyaz Filo
  • Berkosan Yalıtım
  • Deva Holding
  • Flap Kongre Hizmetleri
  • İndeks Bilgisayar
  • Kervan Gıda
  • Mercan Kimya
  • Polisan Holding
  • Yeni GMAT GYO

BİST 100'DE SON DURUM

Bu arada Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi son kapanışını 10.616’dan yaptı. Dünkü işlemlerde en yüksek 10.680 puanı gören endeks, son 4 ayın zirvesini test etti. Seans içi kâr satışlarının da etkisiyle endeks gün içi kazanımlarını geri verdi. Özellikle son haftalarda hızlı yükselen banka hisselerine kâr satışlarının gelmesi dikkat çekti.

BORSADA BEKLENTİLER

Piyasalarda yarınki TCMB faiz kararı ve cuma akşamı Fitch ile Moody’s tarafından açıklanması beklenen not güncellemeleri takip edilirken; analistler, kısa vadede endekste 10.400 seviyesinin destek ve 10.750’nin direnç olarak izlenmesi gerektiğini aktarıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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