Borsada bankalara kar satışı geldi! BİST 100’de yükseliş hız kesti

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi 10.616 puandan kapanış yaptı ve bugünü primsiz tamamladı. Hızlı yükselen Bankacılık Endeksinde %-1,40 civarında değer kaybı dikkat çekti. Ata Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede “Endekste yaşanabilecek muhtemel geri çekilmelerde 10.556 ve 10.441 seviyelerini destek olarak takip edeceğiz. 10.441 üzerinde kalındığı sürece, düşüşleri düzeltme hareketi olarak değerlendireceğiz” denildi.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Haftaya hızlı primle başlayan ve bugünkü işlemlerde 10.680 seviyesini test ederek son 4 ayın zirvesini gören borsadaki yükseliş hız kesti. BİST 100 endeksi bugünü, dünkü kapanışla aynı seviyeden, 10.616 puandan tamamladı. Bankacılık Endeksinde %-1,40 civarında değer kaybı yaşandı. Sınai ve Hizmetler sektöründe ise %0,40 civarında prim dikkat çekti.

BİST, ÖNEMLİ DİRENÇLERE YAKLAŞTI

Ata Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede endeks geneline yayılan alımların etkisiyle 10.441 direncini aşıldığı ve yükseliş hareketinin ivme kazandığı ifade edilerek, “Ancak kısa vadeli göstergelerin aşırı alım bölgelerine ulaşmış olması ve 10.902 gibi önemli bir direnç noktasına yaklaşılmış olması, kâr satışlarının görülme olasılığını artırıyor” denildi.

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ENDEKSTE KRİTİK NOKTALAR

Yeni açılacak pozisyonlarda zarar-kes seviyelerinin yakın tutulmasının, risk yönetimi açısından faydalı olacağını aktaran Ata Yatırım, “Endekste yaşanabilecek muhtemel geri çekilmelerde 10.556 ve 10.441 seviyelerini destek olarak takip edeceğiz. Özellikle 10.441 üzerinde kalındığı sürece, muhtemel düşüşleri düzeltme hareketi olarak değerlendireceğiz” görüşünü raporladı.

BORSADA ÖNEMLİ SEVİYELER

Tacirler Yatırım ise haftaya faiz indirim beklentisi ve Moody’s’ten kredi notunda artırım spekülasyonları ile yükselişle başlandığını hatırlatarak “Kısa vadeli perspektifte 10.800-11.000 bandına kadar hareket alanı oluştuğunu düşünüyoruz. 10.300-10.400 bandı ise artık destek konumunda” değerlendirmesinde bulundu.

BİST 100 UZUN VADELİ HEDEF

PPK’dan 250 baz puanlık faiz indirimi ve devamına yönelik sinyallerin gelmesi halinde Borsa İstanbul'da da olumlu seyrin sürmesinin beklenebileceğini ifade eden Tacirler Yatırım “Uzun vadeli değerlemeler ise endeks için yeniden 14.000 hedeflerine yaklaşmaya başladı. Ekonomi dışı risklerde tekrar artış görmediğimiz bir senaryoda borsa ana yükseliş trendine dönebilir” görüşünü savundu.

ŞİRKET BAZLI AYRIŞMALAR…

Kuveyt Türk Yatırım da günlük bültende şu görüşlere yer verdi: “Kısa vadede endekste 10.400/10.450 bölgesi üzerinde kalıcılık aramaktayız. Bunun sağlanması halinde tarihî zirve olan 11.250'nin hedeflenebileceğini değerlendiriyoruz. TCMB'nin faiz kararından dolayı volatilite yüksek seyredebilir. Öte yandan, şirket ve sektör bazlı ayrışmalar da ön planda kalmaya devam edebilir.”