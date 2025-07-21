Borsa, mart ayındaki düşüşü telafi ediyor! BİST 100, haftaya sert yükselişle başladı

Piyasalarda son dakika! Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi bugünkü işlemlerde %2,41 prim yaptı ve 10.616’dan kapandı. Böylece endeks, mart ayındaki düşüşün de yaşandığı bölgeye ulaştı. Bu hafta TCMB faiz hamlesi ile Fitch ve Moody’s not kararı beklenirken; analistler, 10.400 üzerindeki kapanışlarda, 10.800’e doğru yükseliş potansiyeli olabileceğini aktarıyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Son birkaç haftadır 10.000-10.400 bandında dalgalanan Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi, bugün bu bandı aşarak yeni sulara yelken açtı. BİST 100 haftanın ilk işlem gününde %2,41 prim yaptı ve 10.616’dan kapandı. Böylece endeks, mart ayındaki düşüşün yaşandığı bölgeye de ulaştı.

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Bankacılık endeksinde yükseliş %2 civarında gerçekleşirken, Sınai Endeksin %2,40 prim yapması dikkatlerden kaçmadı. Hizmetler Endeksi ise %1,80 primle endeksin altında performans gösterdi.

TCMB, FITCH VE MOODY'S...

Tacirler Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede “Bu hafta TCMB Para Politikası Kurulundan beklenen faiz indirimi ve cuma günü piyasalar kapandıktan sonra hem Moody’s hem de Fitch’ten gelecek kredi notu kararları, Borsa İstanbul'u desteklemeye devam edebilir” denildi.

SÜRPRİZLER GELEBİLİR

İki kurumdan da not değişikliği beklemediğini aktaran Tacirler Yatırım, “Ancak geçen hafta City’nin, Moody’s’ten not artırımı beklediğini paylaşması dikkat çekmişti. Merkez’den ise 250 baz puan faiz indirimi beklerken, 300 - 350 baz puanlık indirim olasılıklarını da dışlamıyoruz” yorumunu yaptı.

10.800 RADARA GİRDİ

İntegral Yatırım da endeksin gerilediği seviyelerden oldukça güçlü toparlanmalar yaptığını, dolayısıyla düşmek istemeyen ve gerilediği seviyelerden destek bulan bir borsada söz edilebileceğini aktararak, “Teknik göstergeler güçlü eğilimini sürdürüyor. 10.400 üzerindeki gün sonu kapanışlarda 10.800 seviyesine doğru yükseliş potansiyeli izlenebilir” görüşünü paylaştı.

İLK BİLANÇO GELDİ

Bu arada borsada şirketlerinin ikinci çeyrek bilançoları da gelmeye başladı. İlk bilanço Türkiye Sigorta’dan geldi. Buna göre TURSG yılın ilk yarısında 9 milyar 392 milyon 637 bin TL net kâr açıkladı. Bu rakam, geçen yıl aynı dönemdeki kârlılığa göre %42,6'lık bir artışa işaret etti.