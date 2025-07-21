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Haberler > Ekonomi > Gram altın rekor kırdı! Ons, 1 ayın zirvesine yöneldi

Gram altın rekor kırdı! Ons, 1 ayın zirvesine yöneldi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gram altın rekor kırdı! Ons, 1 ayın zirvesine yöneldi
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Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Altın fiyatlarında son dakika! 21 Temmuz 2025 gram altın fiyatı 4.415 TL’yi test ederek tüm zamanların rekor seviyesini gördü. Ons altın da küresel ticaret savaşlarına dair belirsizlikler ve dolar endeksi ile ABD tahvil getirilerinde yaşanan düşüşle birlikte 3.400 dolara yönelerek son 1 ayın zirvesine çıktı. Gram fiyatı, onstaki primden destek bulurken; 3.370 dolar üzerinde kalıcılık halinde altındaki pozitif seyrin sürmesi bekleniyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Piyasalar yeni haftaya oldukça hızlı bir başlangıç yaptı. Küresel piyasalarda ons altın fiyatı bugün %1,50 primle 3.400 dolara yükseldi ve son 1 ayın en yüksek seviyesini test etti. Spot piyasada işlem gören altının gram fiyatı da onstaki yükselişten destek bularak 4.415 TL’yi test etti ve tüm zamanların rekor seviyesine ulaştı.  

Altın fiyatlarını etkileyen gelişmelere bakıldığında, ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, AB ile bir ticaret anlaşmasına varılacağına inandığını ifade etti ancak 1 Ağustos'un gümrük vergilerinin yürürlüğe girmesi için "kesin bir son tarih" olduğunu vurguladı. 
Ayrıca müzakereler sırasında %10'luk temel gümrük vergisi oranının da "kesinlikle kalacağını" vurguladı. Lutnick'in bu açıklamaları, piyasalarda “güvenli liman” alımlarını destekledi. 

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DOLAR ENDEKSİ GERİLEDİ

Ticaret savaşlarına dair belirsizlikler haftanın ilk işlem gününde altın fiyatlarına doping olurken; ABD doları ve tahvillerde de değer kayıpları yaşanıyor. Dolar endeksi bugün %-0,50 düşüşle yeniden 98,00 seviyesinin altına geriledi. ABD 10 yıllık tahvil getirisi de %-1,80 gibi önemli bir düşüşle 4,35 seviyesine düştü. 

TRUMP '%30' DEMİŞTİ!

ABD Başkanı Trump bu ayın başlarında bazı ticaret ortaklarına da “bir anlaşmaya varamamaları halinde” karşılaşacağı yeni gümrük vergilerini mektupla bildirmişti. Trump, AB için ise %30 tarifeden söz etmişti. Son tarih 1 Ağustos yaklaştıkça bir anlaşmamaya varılamaması piyasalarda tansiyonu da yükseltti.  

BİR ÜYEDEN İNDİRİM ÇAĞRISI

Öte yandan FED Başkanına dair tartışmalar ve eleştiriler de sürerken, ABD Merkez Bankası Guvernörü Christopher Waller, ABD ekonomisinden gelen güçlü sinyaller ve diğer FED yetkililerin faiz oranlarını düşürmeye sıcak bakmamasına rağmen, bu ayın sonundaki toplantıda “faiz indirimi çağrısını” tekrarladı. 

Gram altın rekor kırdı! Ons, 1 ayın zirvesine yöneldi - 2. Resim

ALTINDA KRİTİK SEVİYELER

Yatırımcılar, bu hafta FED Başkanı Jerome Powell’dan gelecek mesajlara odaklanırken; analistler, onsta 3.370 dolar seviyesinin üzerinde “kalıcılık” sağlanması halinde altın fiyatlarında pozitif seyrin devam edebileceğini aktarıyor. 

21 TEMMUZ 2025 ALTIN FİYATLARI 

Saat 17:30 itibarıyla altın fiyatları şöyle:

  • Spot piyasa gram altın: 4.414 TL
  • Kapalıçarşı gram: 4.365 – 4.415 TL alım ve satım 
  • Çeyrek altın: 7.207 TL
  • Yarım altın: 14.414 TL
  • Tam altın: 28.697 TL
Kaynak: Türkiye Gazetesi

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