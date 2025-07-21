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Borsa İstanbul’da bilanço heyecanı! İşte öne çıkabilecek şirketler

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Borsa İstanbul’da bilanço heyecanı! İşte öne çıkabilecek şirketler
Ekonomi, Borsa İstanbul, Bilanço, Türkiye Sigorta, Arçelik, Haber
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Borsa İstanbul şirketlerinin ikinci çeyrek bilanço dönemi bugün Türkiye Sigorta ile başlıyor. Bu hafta ayrıca Arçelik’ten de finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor. Ekonomist Tuncay Turşucu; bilançolara dair beklentilerini değerlendirdi. İşte finansal sonuçlarıyla öne çıkabilecek şirketler ve bilanço beklentileri...

TÜRKİYE GAZETESİ/EKONOMİ SERVİSİ- Borsa İstanbul şirketlerinin ikinci çeyrek bilanço dönemi bugün başlıyor. Bu hafta borsanın büyük şirketlerinden ikisi, finansal sonuçlarını açıklayacak.

İlk bilanço, bugün Türkiye Sigorta’dan gelecek. İş Yatırım tarafından yapılan analize göre TURSG’nin ikinci çeyrekte 4,43 milyar TL net kâr açıklayabileceği tahmin edildi.

Bu hafta cuma günü Arçelik’in de ikinci çeyrek bilançosunun açıklanması bekleniyor.

BİLANÇOLAR NASIL BEKLENİYOR?

Bilançolara dair beklentilerini, kendi internet sitesinde yayımladığı makalede değerlendiren Ekonomist Tuncay Turşucu; havacılık sektörü şirketlerinde sezon etkisi ile iyi sonuçlar gelebileceğini ancak faaliyet giderlerinin önemli olduğunu belirterek, bu anlamda Pegasus Havayollarının bir adım öne çıkabileceğini söyledi.

Turizm endeksi içerisinde restoranların canlılığını koruduğunu aktaran Tuncay Turşucu, “TAB Gıda ve BigChefs gibi şirketlerin sonuçlarına bakmak lazım. Perakende sektöründe sezon etkisiyle Mavi Giyim’in sonuçları da merak konusu” dedi.

SAVUNMA VE BANKALAR...

Savunma sanayiinin de güçlü olduğunu hatırlatan Tuncay Turşucu, “Başta Aselsan olmak üzere savunma sanayisine iş yapan şirketlere dikkat etmek lazım. Bankalarda genel olarak kredi büyüme hızı ve faiz marjı açısından ilk çeyreğe göre kötü sonuçlar bekleniyor. Ancak bu beklentiler önceden fiyatlandı ve son dönemde faiz indirimi beklentisi çok daha ağır basmaya başladı” diye konuştu.

OTOMOTİV VE ÇİMENTO

Otomotiv sektöründe ikinci çeyrekte iyileşmeler görüldüğüne dikkat çeken Tuncay Turşucu, “Kâr marjlarının seyri önemli olacak. Ford Otosan ve TOFAŞ izleyeceğim şirketler olacak. İhracat tarafında çimento ve yapı kimyasalları grubunun biraz daha hızlandığını sektör verilerinden anlıyoruz. Burada da OYAK Çimento, Çimsa, Limak Doğu Anadolu Çimento, Akçansa ve Kalekim gibi şirketlerin sonuçlarını merak ediyorum” ifadelerini kullandı.

DEMİR-ÇELİK VE PETROKİMYA

Demir Çelik sektöründe en kötünün geride kaldığına yönelik raporları da hatırlatan Tuncay Turşucu, “Ton bazında satışlarda problem yoktu ancak kârlılıkta sıkıntılar vardı. Bu durumun ne yöne evrildiğini Ereğli ve Kardemir bilançolarında göreceğiz. TÜPRAŞ özelinde ise ürün marjlarında hafif toparlanma okuduk. Rafineri marjlarındaki toparlanma ve yılsonu beklentilerin yukarı revize edilmesi pozitif olabilir” görüşünü paylaştı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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