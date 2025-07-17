Borsada banka hisseleri coştu! BİST 100 endeksi sert yükseldi!

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi bugün %2,46 primle 10.371’den kapandı. Böylece borsa, haftanın ilk 2 işlem günündeki kayıplarını telafi etti. Yükselişe öncülük eden Bankacılık Endeksinde prim %4’ü aştı. Analistler, “10 bin desteğinin korunmasının ardından alımlar hızlandı. Gelecek hafta bilançolar, faiz kararı ve Moody’s değerlendirmesi önemli. 10.400 ilk direnç, bu seviye aşılırsa 10.700-10.800 bölgesine doğru yolculuk başlayabilir” diyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Sevisi- Haftanın ilk iki işlem gününde %-2,3 değer kaybederek 10.121 puana kadar gerileyen borsa bugün sert yükseldi. Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi bugünkü işlemlerde %2,46 prim yaptı ve 10.371 puandan kapandı. Böylece endeks, kayıplarını da telafi etti.

TCMB’nin kritik faiz kararına 1 hafta kalırken, borsada dün kritik 10 bin desteğinden gelen alımlar bugün de hız kazanarak devam etti. Özellikle banka hisselerinde pozitif ayrışma dikkat çekti. Bankacılık Endeksi bugün %4’ün de üzerinde prim yaptı. Garanti Bankası hissesinde yükseliş %5’i de aştı.

BORSADA BEKLENTİLİER

Borsadaki alımların genele yayıldığı görülürken, Sına Endeks (XUSIN) ve Hizmetler Endeksinin (XUHIZ) performansı %2 civarında gerçekleşti ve endeksin gerisinde kaldı.

Analistler, endekste 10 bin desteğinin korunmasının ardından ve gelen alımların önemli olduğunu aktararak, “Gelecek hafta ikinci çeyrek bilançolarının başlaması, TCMB’den faiz indirimi ve Moody’s not değerlendirmesi önemli beklentiler arasında. 10.400 ilk direnç, bu seviyenin aşılması ve üzerinde kalıcılık halinde, 10.700-10.800 bandına varabilecek ivmelenme söz konusu olabilir” yorumunda bulunuyor.

TCMB’NİN REZERVLERİ ARTTI

Piyasalarda günün dikkat çeken gelişmelerine bakıldığında;

-TCMB’nin net uluslararası rezervleri geçen hafta 2,3 milyar dolar arttı ve 59,79 milyar dolara yükseldi. Toplam rezervler de 166,2 milyar dolara çıktı.

-Türkiye'nin kısa vadeli dış borç stoku mayısta 170,3 milyar dolar oldu. Önceki ay stok, 168,4 milyar dolar seviyesinde bulunuyordu.

PPK FAİZ BEKLENTİLERİ…

Matriks tarafından gerçekleştirilen temmuz ayı Para Politikası Kurulu (PPK) Beklenti Anketi sonuçlandı. Buna göre TCMB'nin 24 Temmuz’daki toplantıda politika faizini 250 baz puan indirerek %43,50'ye çekmesi bekleniyor. Ankete göre politika faizinin yıl sonunda %36 olacağı tahmin ediliyor.

KONUT SATIŞLARI YÜKSELDİ

-Türkiye genelinde konut satışları haziranda, önceki yılın aynı ayına göre %35,8 oranında artarak 107 bin 723 adet oldu. Ocak-Haziran döneminde de %26,9 oranında artışla 691 bin 893 adet konut satıldı.

-Bu arada Konut Fiyat Endeksi haziranda %2,00 arttı. Yıllık artış da %32,81 olarak gerçekleşti.

İlgili Haber Konut Fiyat Endeksinde artış! İki il megakenti geride bıraktı

KÜRESEL PİYASALARDA DURUM

Küresel piyasalardaki gelişmelere bakıldığında;

-ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan ile bir ticaret anlaşmasına çok yakın olduklarını, Avrupa ile de bir anlaşmaya varılabileceğini, ancak Kanada için henüz erken olduğunu belirtti.

-Amerikan ekonomisindeki duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı "FED Bej Kitap" raporunda, gelecek aylarda maliyet baskılarının yüksek kalmaya devam etmesinin öngörüldüğü kaydedildi.

-ABD'de perakende satışlar haziranda %0,6 ile beklentiden fazla arttı.

-Haftalık işsizlik maaşı başvuruları da 228 bin kişi ile tahminlerin altında kaldı.

ABD’Lİ BANKALARDAN UYARI

JP Morgan analistleri, FED’e yönelik muhtemel siyasi müdahalelere dair endişelerini dile getirerek, Başkan Jerome Powell'ın görevinden alınma riskinin, piyasalar üzerinde geniş kapsamlı etkileri olabileceği konusunda uyardı.

Goldman Sachs CEO'su David Solomon da merkez bankalarının bağımsızlığının önemine vurgu yaptı ve özellikle para politikası açısından bunun "son derece önemli" olduğunu söyledi.

FED ÜYELERİNDEN AÇIKLAMALAR

Bu arada New York FED Başkanı John Williams, ticaret tarifelerinin ekonomiye etkisinin yeni yeni hissedilmeye başladığını belirtti.

Atlanta FED Başkanı Raphael Bostic de tüketici enflasyonuna ilişkin son verilerin, “Trump yönetiminin uyguladığı vergiler sonrasında fiyat baskılarının artabileceğini gösterdiğini” belirtti.

FED Üyesi Adriana Kugler ise “Enflasyon %2 hedefinin üstünde kalmaya devam ediyor, şu anda kısıtlayıcı bir politika duruşu önemli” diye konuştu.