Yatırım arttı, getiri azaldı! Hisse senetlerinde 4 trilyon lira birikti

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB), 2025 yılı Haziran ayı “Finansal Piyasa Özet Verileri”ni açıkladı. Buna göre Borsa İstanbul’da yaşanan düzeltme ve yatırımcı sayısındaki azalmaya ve yerli yatırımcıların pay senedi varlıklarının tarihî rekor seviyeye çıkmasına rağmen, pay senetlerinin yatırımcılarına sunduğu getiri, gerek yıllık gerekse altı aylık bazda enflasyonun altında kaldı.

Verilere göre yurt içi yerleşik (yerli yatırımcı) ve yurt dışı yerleşik (yabancı yatırımcı) yatırımcıların toplam finansal varlıkları 2025 yılının ilk altı ayında geçen yıl sonuna göre yüzde 19 oranında artarak yaklaşık 40 trilyon 147 milyar liraya ulaştı. Veriler, 2024 yılı sonunda 3 trilyon 606 milyar lira olan yerli yatırımcı pay senedi varlıklarının, bu yılın ilk yarısında yüzde 7,9 artarak Haziran 2025 itibarıyla 3 trilyon 889 milyar liraya yükseldiğini ortaya koydu. Verilere göre bunun 1 trilyon 978 milyar lirası kurumsal yatırımcılar ve tüzel kişilere, 1 trilyon 911 milyar lirası ise bireysel yatırımcılara ait.

YATIRIM ARTTIKÇA, GETİRİ AZALDI

Borsa İstanbul’da yaşanan düzeltme ve yatırımcı sayısındaki azalmaya ve yerli yatırımcıların pay senedi varlıklarının tarihî rekor seviyeye çıkmasına rağmen, pay senetlerinin yatırımcılarına sunduğu getiri, gerek yıllık gerekse altı aylık bazda enflasyonun altında kaldı. Öte yandan yabancı yatırımcıların döviz tevdiat hesaplarındaki varlıkları altı ayda yüzde 30,2 oranında artarak 885,7 milyar liraya, TL mevduatındaki varlıkları ise aynı dönemde yüzde 3,3 artarak 449 milyar liraya çıktı.