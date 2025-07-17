Borsanın 10 bin ile imtihanı! BİST 100'de düşüş sürecek mi?

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi dün %-1,02 düşüşle 10.121’den kapandı. Seans içinde 9.990’ı gören endeks, tepki alımlarıyla yeniden kritik destek olarak gösterilen 10 binin üzerine çıktı. Hızlı yükselişin ardından kâr satışlarının normal olduğunu belirten analistler, İsrail’in Şam’ı vurmasının da piyasada risk iştahını düşürdüğünü, satışların derinleşmemesi için 10 bin desteğinin korunmasının kritik olduğunu vurguluyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Son dönemde hızlı yükselen ve geçen hafta 10.400 direncini zorlayan borsada, bu hafta değer kayıpları yaşanıyor. Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi dünkü işlemlerde %-1,02 değer kaybetti ve 10.121 puandan kapanış yaptı.

Endeksin dün en düşük 9.990 seviyesini test etmesi dikkatlerden kaçmazken, gelen tepki alımları ile birlikte borsa, analistlerin kritik destek olarak gösterdiği 10 bin seviyesinin üzerine çıktı.

EN ÇOK YÜKSELEN VE DÜŞEN HİSSELER

Dünkü işlemlerde BİST 100 kapsamındaki şirketlere bakıldığında ALTNY, EUPWR, BALSU, ASELS ve PASEU %7,26-%3,84 arası primle en fazla yükselen hisseler oldu. GENIL, FENER, CLEBI, EGEEN ve PGSUS ise %-4,73-%-3,41 arası değer kaybıyla en çok düşen hisseler arasında yer aldı.

ASELS, TCELL, EKGYO, SAHOL ve EREGL en fazla para girişi yaşanan hisseler oldu. KCHOL, BIMAS, ADESE, ISCTR ve PGSUS da en fazla para çıkışı olan hisseler olarak öne çıktı.

BORSA NEDEN DÜŞÜYOR?

Analistler, borsada özellikle banka hisselerinde faiz indirimi fiyatlamasının hızlı olduğunu, buna karşılık TCMB Başkanından bu konuyla ilgili temkinli mesajların geldiğine dikkat çekerek; bu gelişmelerin etkisiyle borsada kâr satışlarının yaşandığını aktarıyor.

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Öte yandan İsrail’in Şam’ı vurması da dün jeopolitik risklerin yeniden yükselmesini beraberinde getirdi. Bu gelişme ile borsada kayıplar seans içinde %2’nin de üzerine çıktı.

JEOPOLİTİK RİSKLER YENİDEN

Ünlü Menkul tarafından yapılan değerlendirmede; Borsa İstanbul’un, son haftalardaki hızlı yükselişin ardından soluklanmaya geçtiği ifade edildi. İçeride piyasalara yön verebilecek önemde bir konu başlığının bulunmadığı belirtilirken, İsrail’in dün Suriye’de düzenlediği saldırılarla birlikte piyasalarda jeopolitik risklerin de yeniden hatırlandığı aktarıldı.

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BORSADA TEKNİK SEVİYELER

A1 Capital tarafından paylaşılan bültende de teknik göstergelerin negatif seyrini koruduğu belirtilerek, “Endekste geri çekilmelerin devamı halinde 10.040 seviyesi kısa vadeli görünüm açısından kritik destek konumunda. Bu seviyenin altında yaşanabilecek satış baskısında 9950 ve 9860 alt destekler olarak takip edilebilir. Olası tepki alımları durumunda, ilk etapta 10.275 üzerinde kalıcılık önem taşıyor” denildi.