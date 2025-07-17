Soğuk cüzdanlar harekete geçti! Piyasada 80 bin adet Bitcoin endişesi

Bitcoin’de son dakika! 123 bin 325 dolarla rekor denemesinin ardından yaklaşık 80 bin adet BTC soğuk cüzdanlardan borsalara taşındı. 9,5 milyar dolarlık büyüklüğe işaret eden bu BTC’lerin satış baskısını artırmasından endişe ediliyor. Bu arada ABD’de sektöre ilişkin 3 yasa ile ilgili dün de mesafe alınamadı. 17 Temmuz 2025 BTC fiyatı 118 bin dolara yakın denge arayışını sürdürürken; 123 bin dolar direnç ve 117 bin dolar ilk destek olarak gösteriliyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Kripto para birimi Bitcoin’de, bu hafta başında 123 bin 325 dolarla rekor seviyelerin test edilmesinin ardından kâr satışı endişeleri yükseliyor. 17 Temmuz 2025 BTC fiyatı 118 bin dolara yakın denge arayışını sürdürürken, fiyatlarda zirve sonrası kripto cüzdanlarda dikkat çeken hareketlilik yaşanıyor.

80 BİN ADET BTC TAŞINDI

Sadece 15 Temmuz gününde yaklaşık 80 bin adet BTC’nin, soğuk cüzdanlardan kripto para borsalara taşındığı raporlandı. Bu hareket, borsalara son dönemdeki en büyük “tek günlük giriş” olarak da kayıtlara geçti. Söz konusu BTC’ler yaklaşık 9,5 milyar dolarlık bir büyüklüğü de işaret ediyor. Borsalara bu girişler, piyasa oyuncularının “satışa hazırlandığı” yorumlarını da beraberinde getirdi.

3 KRİTİK YASA BEKLİYOR

ABD’de “Kripto Haftası” devam ederken, sektörü destekleyecek 3 yasa tasarısının görüşülememesi, piyasada moralleri bozdu. Muhafazakâr Cumhuriyetçiler, Temsilciler Meclisinde ikinci günde de söz konusu yasalara muhalefet etti. Bu yasalar; stabilcoinlere düzenleme, BTC için emtia tanımlaması ve ABD Merkez Bankasının dijital para birimi çıkarmasını yasaklamayı öngörüyor.

DOLAR GÜÇLENİYOR

Bu arada salı günü beklentileri aşan ABD TÜFE verisinin ardından FED’den de faiz indirimi beklentileri ötelendi. Dolar endeksi 98,00 seviyesini aşarken, ABD 10 yıllık tahvil faizleri %4,50 seviyesine yaklaştı. Bu gelişmeler de kripto varlıklar üzerindeki baskının armasını beraberinde getirdi.

BTC’DE KRİTİK SEVİYELER

Analistler, Bitcoin’de 123 bin doların ilk destek olarak takip edileceğini belirterek, muhtemel düşüşler halinde 117 bin dolar, 113 bin 600 dolar ve 110 bin 700 dolar seviyelerinin teknik destekler olarak öne çıkabileceğini aktarıyor.