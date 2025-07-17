Gram rekora yaklaştı! Altın fiyatlarında sert hareketler

Altın fiyatlarında son dakika! 17 Temmuz 2025 gram altın fiyatı 4.317 TL ve ons altın 3.339 dolardan güne başlıyor. İsrail’in Şam’ı hedef alması ve FED Başkanı Powell’ın görevden alınacağı spekülasyonları ile gram fiyatı akşam saatlerinde 4.370 TL’ye kadar yükselerek rekor seviyeye yaklaştı. ABD Başkanı Trump’tan gelen açıklamalarla piyasalar sakinleşirken, dolar endeksinde yaşanan yükselişle birlikte altın fiyatları yeniden geri çekildi.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Altın fiyatlarında son 24 saatte dikkat çeken hareketler yaşanıyor. İsrail’in Şam’ı hedef alması jeopolitik riskleri yeniden yükseltirken; bir Beyaz Saray yetkilisinin “ABD Başkanı Trump’ın, FED Başkanı Powell’ı yakın zamanda görevden alacağını” ileri sürmesi, sarı metali hareketlendirdi.

Dün akşam ons altın 3.375 dolara kadar yükselirken, spot piyasada gram altın 4.370 TL’yi test etti. Gram, tarihî zirve olan 4.377 TL’ye de oldukça yaklaştı.

17 TEMMUZ 2025 GRAM ALTIN

Trump’tan gelen "Powell'ı görevden almayı planlamıyorum" açıklamasıyla piyasalar sakinleşti. 17 Temmuz 2025 gram altın fiyatı 4.317 TL’den güne başlıyor. Ons fiyatı da sabah saatlerinde 3.339 dolara yakın denge arayışını sürdürüyor.

Öte yandan Kapalıçarşı’da gram fiyatı 4.300 – 4.350 TL alım ve satım aralığında seyrediyor. Çeyrek altın da sabah saatlerinde 7.095 TL’den satılıyor.

FED ÜYELERİNDEN MESAJLAR…

Bu arada Trump’ın belirsiz politikaları sebebiyle piyasalarda “Powell endişesinin” tam olarak ortadan kalkmadığı ifade ediliyor. Trump, dünkü açıklamasında da FED Başkanını eleştirmeye devam etti.

Buna karşılık Boston FED Başkanı Susan Collins ve Dallas FED Başkanı Lorie Logan; ABD Merkez Bankasının faiz oranlarını bir süre daha mevcut seviyelerde tutması gerekebileceğini söyledi.

DOLAR ENDEKSİ YÜKSELİYOR

Bu arada dün açıklanan verilere göre ABD'de ÜFE haziranda 0,2 artışla beklentilere paralel gelirken, yıllık bazda da 2,3 ile beklenti altında kaldı.

Ancak önceki gün TÜFE’nin beklentiyi aşması ve FED’den faiz indirimi beklentilerinin ötelenmesiyle birlikte dolar endeksi 98,00 seviyesini aşarak son 3 haftanın zirvesine yöneldi. ABD 10 yıllık tahvil faizleri de yeniden %4,50 seviyesine yaklaştı. Dolardaki bu güçlenme, altın fiyatlarındaki yükselişi de frenledi.

ALTINDA KRİTİK SEVİYELER

Trive Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede, “AB ile ticaret anlaşması ve Rusya ile diplomatik ilişkilerde pozitif seyir gerçekleşmesi halinde, altın fiyatlarının da yükselen ABD tahvil getirileri ve dolar endeksine daha uyumlu bir fiyatlamada bulunması beklenebilir. Bu durumda 3.310 yükselen trend desteğinin kırılması ve 3200 dolara kadar baskı oluşabilir. 3.310 üzerinde trend korunduğu sürece, 3.500 dolar hedef konumunda kalmaya devam edebilir” ifadelerine yer verildi.