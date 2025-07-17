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Konut Fiyat Endeksinde artış! İki il megakenti geride bıraktı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Konut Fiyat Endeksinde artış! İki il megakenti geride bıraktı
Konut Fiyat Endeksi, Ankara, İzmir, Enflasyon, Haber
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Konut Fiyat Endeksi (KFE) haziranda aylık bazda yüzde 2, yıllık yüzde 32,8 arttı. Verilere göre Ankara ve İzmir'deki konut fiyat artışları İstanbul'u geride bıraktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haziran ayına ilişkin KFE verilerini açıkladı.

REEL AZALIŞ YÜZDE 1,7

Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2023=100) haziranda bir önceki aya göre yüzde 2 artarak 186'ya çıktı. KFE, haziranda yıllık yüzde 32,8 artış gösterirken, bu dönemde reel azalış yüzde 1,7 oldu.

ANKARA VE İZMİR, İSTANBUL'U GEÇTİ

Üç büyük il için KFE değişimine bakıldığında, haziranda bir önceki aya göre İstanbul'da yüzde 2,2, Ankara'da 2,3 ve İzmir'de yüzde 3,1 artış görüldü.

Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre İstanbul'da yüzde 32,7, Ankara'da yüzde 42,1 ve İzmir'de yüzde 31,8 yükseldi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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