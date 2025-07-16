Bakan Mehmet Şimşek faiz tahminini açıkladı! Merkez Bankası'ndan en az 2,5-3 puan faiz indirimi yolda

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bu ay içinde bir faiz indirimi beklediklerini belirterek “Aksi bir gelişme olmazsa, bu ay içinde bir faiz indirimi olması bekleniyor. İBB operasyonları bizi 3-5 ay geriye götürdü ama ekonomik programımız işliyor. 2027’de tek haneli rakamları göreceğiz” dedi.

YÜCEL KAYAOĞLU - Haziran ayı enflasyonunun beklentilerin altında gerçekleşmesiyle gözler 24 Temmuz’daki faiz kararına çevrildi. Temmuz ayındaki PPK (Para Politikası Kurulu) toplantısında faiz indirimine gidilmesine kesin gözüyle bakılırken, tahminler 250-300 baz puan aralığında. Yüksek faiz oranları AK Parti’nin Kızılcahamam kampında da ana gündem maddelerinden biriydi.

Milletvekillerinin yüksek faizler sebebiyle yatırım, üretim ve ticaretin olumsuz etkilendiğini belirterek, faizlerin indirilmesi gerektiği yönünde görüş belirttiği öğrenildi.

MERKEZ BANKASI BU AY İNDİRİM YAPACAK

Edinilen bilgilere göre, sürpriz bir gelişme olmazsa Merkez Bankasının 24 Temmuz’da yapacağı Para Politikası Kurulu toplantısında, indirim kararı vermesine kesin gözüyle bakılıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hem milletvekilleri ile yaptığı istişare toplantılarında, hem de AK Parti’nin Kızılcahamam’daki kampı sırasında bu ay içinde bir faiz indirimi yapılacağının işaretini verdi. Ekonomi yönetimindeki beklenti Merkez Bankasının 250-300 baz puan faiz indirimine gitmesi.

İBB OPERASYONLARI 3-5 AY GERİYE GÖTÜRDÜ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek milletvekillerine yönelik yaptığı sunumda “19 Mart’ta İBB merkezli operasyonlar nedeniyle ekonomi etkilendi. Zorlu bir süreç söz konusu oldu. Aslında faiz indirimi olacaktı, bu operasyonların piyasalara yansımaları sebebiyle ertelendi. Çok aksi bir gelişme olmazsa, bu ay içinde bir faiz indirimi olması bekleniyor. 19 Mart’tan sonra yaşananlar bizi 3-5 ay geriye götürdü ama ekonomik programımız işliyor. Enflasyonda hedeflerimizin tutmasını bekliyoruz. 2026’da yüzde 20’nin altına inmesini hedefliyoruz, 2027’de ise tek haneli rakamları göreceğiz. Enflasyon konusunda olumlu bir ilerleme söz konusu. Ekonomimiz şoklara dayanıklı hâle geldi. Programımız kendini kanıtladı. Kırılganlıklar azaldı” dedi.