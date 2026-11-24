Alman bankadan 2027 tahmini: Dolar/TL seviyesi ne olacak?
Almanya merkezli bankacılık devi Commerzbank, Türk lirası ve dolar kuruna ilişkin beklentilerini açıkladı. Banka, Dolar/TL kurunun önümüzdeki çeyreklerde 60 lira seviyesine ulaşmasını bekliyor.
Uluslararası finans kuruluşlarının Türkiye ekonomisine ve döviz kurlarına ilişkin tahminleri gelmeye devam ediyor.
Almanya merkezli Commerzbank, Türk lirasının 2027 yılındaki seyrine ilişkin dikkat çeken bir rapor yayımladı.
Bankanın ekonomisti Tatha Ghose tarafından hazırlanan raporda, dolar/TL kurunun önümüzdeki çeyreklerde 60 lira seviyesine ulaşacağı öngörüldü.
Commerzbank ekonomisti, altın fiyatlarındaki gerilemenin de rezervlerin değerini olumsuz etkileyebileceğine işaret etti.
Ghose, liranın reel olarak değer kaybetmesinin Türkiye'nin uluslararası rekabet gücüne katkı sağlayabileceğini değerlendirdi.
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COMMERZBANK'IN ÖNCEKİ DOLAR TAHMİNLERİ NEYDİ?
Commerzbank'ın ağustos ayında güncellediği tahminlerinde 2026 yıl sonu için dolar/TL beklentisi 53 lira seviyesindeydi.
Banka, 2027 yılının ilk çeyreğinde doların 54 liraya, ikinci çeyreğinde ise 55 liraya ulaşacağını öngörmüştü.
Kasım ayında yayımlanan son değerlendirmede ise önümüzdeki çeyrekler için 60 lira seviyesi gündeme geldi.